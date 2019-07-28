يد - أحمد الأحمر: 3 أسباب توجت مصر ببرونزية الشباب

هنأ أحمد الأحمر نجم الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد فريق الشباب المتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للشباب يوم الأحد.

وحصد المنتخب المصري للشباب في كرة اليد الميدالية البرونزية في بطولة العالم المقامة بإسبانيا بالفوز 37-27 على البرتغال يوم الأحد.

وقال الأحمر عبر حسابه الشخصي على تويتر: "ألف مبروك البرونزية في كأس العالم للشباب".

وأضاف أسطورة كرة اليد المصرية عن منتخب مصر للشباب "لاعبون مقاتلون وشخصيتهم قوية في الملعب و جيل مستقبل لكرة اليد المصرية".

وأتم الأحمر "ألف مبروك الجهاز الفني بقيادة طارق محروس وهاني الفخرانى و الجهاز الطبي والاتحاد المصري لكرة اليد".

أحمد الأحمر يهنئ منتخب مصر للشباب بعد التتويج ببرونزية بطولة العالم لكرة اليد👏 pic.twitter.com/cH2EqZ6Urd — FilGoal (@FilGoal) July 28, 2019

وكرر منتخب مصر للشباب إنجاز نسخة 1999 بتحقيق الميدالية البرونزية، وذلك بعدما خسر مباراة نصف النهائي ضد فرنسا التي انتصرت على كرواتيا في النهائي وحققت اللقب.

وتواجد المنتخب الوطني في المربع الذهبي للمرة الأولى منذ 2015 فخسر حينها الفراعنة في نصف النهائي أمام فرنسا بنتيجة 32-30 وفشل في تحقيق الميدالية البرونزية بالخسارة 35-34 من ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

كان شباب مصر لليد قد أنهوا مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الثانية من كأس العالم للشباب المقامة في إسبانيا.

خمسة انتصارات على التوالي للمنتخب المصري بعد الفوز سابقا على أستراليا 44-17، نيجيريا 47-30، السويد 32-22 وكوريا الجنوبية 38-36. وفرنسا 37-32.

وأصبح المنتخب المصري هو أول فريق غير أوروبي يتصدر مجموعته منذ عام 2009.

وحقق شباب مصر في النسخة الماضية من بطولة العالم للشباب عام 2017 المركز الـ17.

وسبق أن فازت مصر باللقب من قبل مرة واحدة عام 1993، والميدالية البرونزية عام 1999 والمركز الرابع ثلاث مرات أعوام 2009 و2011 و2015.

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