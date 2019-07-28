كلوب أفضل مدرب ألماني.. ورويس أفضل لاعب

الأحد، 28 يوليه 2019 - 15:54

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ماركو ريوس

حصد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول جائزة أفضل مدرب ألماني المقدمة من الاتحاد الألماني لكرة القدم بالتعاون مع جريدة كيكر الشهيرة.

كلوب المتوج بدوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول في الموسم المنصرم يعد أحد أشهر المدربين الألمان في العالم حاليا.

ونال كلوب 183 صوتا، مقابل 139 صوتا لفريديلم فانكيم المدير الفني لفورتونا دوسلدورف، فيما حل أدولف هوتر المدير الفني لإنتراخت فرانكفورت في المركز الثالث بـ56 صوتا.

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وقال كلوب عقب الفوز بالجائزة: "أدين لفريقي وأعضاء الجهاز الفني، فقط بالعمل الجماعي يمكننا أن نحقق النجاحات التي حققناها".

من جهته، حصد ماركو رويس لاعب بروسيا دورتموند جائزة أفضل لاعب ألماني.

وقال رويس بعد التتويج بالجائزة: "إنها جائزة خاصة وهي شيء جميل يؤكد الأداء والعمل الذي قمت به".

وأضاف "لم يكن كل هذا ممكنا بدون زملائي في الفريق والجمهور الذي يقف وراء الفريق".

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