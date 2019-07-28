ميلان يستعد لضم ليو دوارتي

يستعد ميلان للإعلان عن ضم البرازيلي ليو دوارتي من صفوف فلامنجو البرازيلي خلال 48 ساعة في صفقة تقدر بـ 11 مليون يورو.

التقارير في البرازيل وفقا لشبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية أكدت توصل الناديان إلى اتفاق على كل شيء.

ويتقى فقط الإعلان الرسمي عن ضم اللاعب البالغ 23 عاما بعد الانتهاء من الأعمال الورقية والفحص الطبي.

المدافع الشاب لم يشارك في تدريبات فريقه اليوم وسوف يغيب عن مواجهة بوتافوجو ضمن مباريات الدوري البرازيلي.

وستكون قيمة الصفقة 10 مليون يورو بالإضافة إلى مليون يورو كحوافز مرتبطة بالأداء.

وسيوقع اللاعب على عقود انتقاله لمدة 5 مواسم، وسيتقاضى 1.2 مليون يورو عن كل موسم.

دوارتي خاض 14 مباراة الموسم الجاري بقميص الأحمر والأسود وإجماليا خاض 60 مباراة منذ 2016 مسجلا هدفين.

وسيصبح دوارتي ثاني صفقات ميلان قادما من فلامنجو بعد مواطنه لوكاس باكيتا الذي انضم لميلان يناير الماضي.

وضم ميلان في سوق الانتقالات الصيفية الجارية كل من ثيو هيرنانديز ورادي كرونيتش ولم يعلن حتى الآن بشكل رسمي عن صفقة الجزائري إسماعيل بن ناصر.

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