بالفيديو +18 - شاوكروس يتعرض لإصابة مروعة في الكاحل

السبت، 27 يوليه 2019 - 21:39

كتب : زكي السعيد

ريان شاوكروس - ستوك سيتي

تعرّض ريان شاوكروس قائد نادي ستوك سيتي، لإصابة مروعة في القدم خلال مباراة ودية أمام ليستر سيتي.

شاوكروس كان في طريقه لتشتيت كرة أمام مارك ألبرايتون، عندما انزلق على العُشب دون تدخُل، وتعرّض كاحله الأيمن لضرر بالغ.

المدافع الصلب صاحب الـ31 عاما تلقى الإسعافات الطبية لمدة طويلة على أرض الملعب، قبل أن يُحمل على ناقلة في طريقه إلى المستشفى وعلامات الألم بادية على وجهه.

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وصرّح ناثان جونز مدرب الفريق بعد المباراة عبر الموقع الرسمي لـ ستوك: "كل ما يمكنني قوله هو إنها إصابة سيئة. بالطبع لا توجد إصابات جيدة، ولكن هذه الإصابة تبدو سيئة ونعتقد أنها خطيرة".

وأكمل: "لا ندرك حجم خطورتها حتى اللحظة، سيتوجب علينا الانتظار لنعرف".

وأضاف: "الإصابة في كاحله، ولكننا لا نعرف إن كان خلعا أم كسرا، لا نريد التكهن، فقد لا نكون محقين".

وأتم: "إنه نبأ حزين، لأن ريان قائد النادي، آمل ألا تكون بالسوء الذي نتوقعه وأن يعود قريبا للملاعب".

ستوك يتواجد في دوري القسم الثاني بعد أن هبط من الدوري الممتاز بنهاية موسم 2017\2018.

ويتواجد شاوكروس في صفوف ستوك منذ عام 2008، بعد أن بدأ مسيرته في مانشستر يونايتد.

إصابة رامسي

قبل 9 سنوات، تورّط شاوكروس في إصابة مماثلة، لكنه كان الطرف الآخر.

حدث ذلك خلال مباراة بين ستوك سيتي وأرسنال، وبسبب تدخُل شاوكروس العنيف يومها على آرون رامسي، تعرّض الأخير لكسر في الساق وابتعد لعام كامل.

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شاوكروس ستوك سيتي رامسي أرسنال

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