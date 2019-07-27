خاص الإسماعيلي لـ في الجول: مواجهة أهلي بني غازي لن تكون سهلة.. لن نستهتر بالمنافس

السبت، 27 يوليه 2019 - 21:12

كتب : ياسر الشريف

الزمالك - الإسماعيلي

يرى صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي أن مواجهة فريقه أمام أهلي بني غازي الليبي في البطولة العربية لن تكون سهلة على الإطلاق.

ووقع الإسماعيلي في مواجهة أهلي بن غازي الليبي في دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال – البطولة العربية-. (طالع التفاصيل)

وتحدث صبري المنياوي عن القرعة قائلا: "القرعة متميزة ولكن هذا لا يعني الاستهتار بالمنافس".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "مواجهة أهلي بني غازي لن تكون سهلة ولابد من الاستعداد الجيد لها".

وواصل "ظروف الكرة الليبية لا يعني الاستهتار بالمنافس لأن الفرق الليبية يمتلكون مجموعة مميزة دائما من اللاعبين".

الإسماعيلي والاتحاد السكندري تواجدا ضمن التصنيف الأول وسط 32 فريقا تم تقسيمها إلى تصنيفين أول وثان، منعا لعدم تواجه فريقين من دولة واحدة مبكرا.

ويتواجه الإسماعيلي مع أهلي بني غازي الليبي، وستقام مباراة الذهاب في مصر بينما تقام لم يتم تحديد مكان إقامة مواجهة الإياب بعد.

ويلتقي الاتحاد السكندري على أرضه في مباراة الإياب مع العربي الكويتي إذ يقام الذهاب في الكويت.

ولم يتحدد حتى الآن موعد مباريات دور الـ 32 من البطولة العربية.

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