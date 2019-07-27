الاتحاد: لم نُبلَّغ بموعد مواجهة العربي الكويتي.. ومشاركتنا السابقة تضع الضغوط علينا

السبت، 27 يوليه 2019 - 20:57

كتب : هاني العوضي

الاتحاد - الهلال

شدد محمد إبراهيم المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري، على قوة المنافس وحجم الضغوط الملقاة على عاتق الفريق السكندري.

القرعة أوقعت الاتحاد في مواجهة العربي الكويتي بدور الـ32 للبطولة العربية لموسم 2019\2020.

وصرّح إبراهيم تعليقا على القرعة: "القرعة عادلة رغم قوة العربي الكويتي".

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وأضاف: "العربي أفضل من السالمية الذي واجهناه في الدور التمهيدي للنسخة السابقة، وهزمناه بسداسية".

وأكمل: "لم يتم إبلاغنا رسميا حتى الآن بموعد المباراة، ولكن المؤشرات تقول إنه سيكون في النصف الثاني من سبتمبر المقبل".

وشدد: "إقامة المباراة الأولى في الكويت تعيطنا فرصة التعويض بلقاء العودة في الإسكندرية".

وأتم: "نتائج الاتحاد في النسخة الماضية تضعنا تحت الضغط لتكرار الإنجاز الذي تحقق بالوصول إلى ربع النهائي والإطاحة بفرق عريقة".

الاتحاد وصل إلى ربع نهائي النسخة الماضية بعد أن أطاح في طريقه بالسالمية والترجي والزمالك، قبل أن يودع على يد الهلال السعودي.

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