تقرير: صفقة إنتر تقترب من الإتمام.. لوكاكو غادر معسكر يونايتد

مانشستر يونايتد كان قد أمهل إنتر أسبوعا من أجل حسم صفقة المهاجم روميلو لوكاكو، ويبدو أن ذلك ما حدث فعلا من جانب الأفاعي.

روميلو لوكاكو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

لوكاكو غادر معسكر الشياطين الحمر في جولته التحضيرية بآسيا صباح يوم الجمعة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.. النيراتزوري يقترب من إنهاء الصفقة.

وذكرت الصحيفة أن لوكاكو غادر معسكر فريقه في وقت مبكر صباحا متجها نحو مدينة مانشستر، وسوف يستقل طائرة أخرى ليغادر المدينة دون الكشف عن الوجهة.

وأشارت ديلي ميل أنه من المتوقع إنهاء كافة تفاصيل الصفقة من جانب الناديين خلال 48 ساعة، بعدها سيرتدي لوكاكو القميص الأسود والأزرق.

يونايتد حدد مبلغ 75 مليون إسترليني من أجل الاستغناء عن خدمات مهاجم إيفرتون السابق.

وأوضحت شبكة سكاي سبورتس سابقا أن يونايتد وضع موسى ديمبيلي مهاجم ليون كهدف أولى في الخط الأمامي استعدادا لرحيل روميلو.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع الثنائي أرون وان بيساكا ودانييل جيمس من كريستال بالاس وسوانزي سيتي على الترتيب.

وتشير التقارير إلى رغبة يونايتد القوية في التعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو.

اقرأ أيضا:

مصدر في الأهلي لـ في الجول: لم يصلنا أي عروض لـ الشناوي.. و3 شروط للاستغناء عنه

حارس بتروجت لـ في الجول: المفاوضات تمت بنجاح مع الزمالك.. شرف لي ارتداء قميص الفريق

قائمة الزمالك – أحداد يتواجد رغم الرحيل.. وغياب حازم إمام أمام الأهلي

كهربا يشارك 90 دقيقة في ظهوره الأول مع أفيش

عاشور يوضح سبب بكائه بعد التتويج.. ويعلنها: هذا الدوري الأغلى في تاريخي