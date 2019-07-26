تقرير: صفقة إنتر تقترب من الإتمام.. لوكاكو غادر معسكر يونايتد

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 19:52

كتب : FilGoal

لوكاكو - مانشستر يونايتد - ساوثامبتون

مانشستر يونايتد كان قد أمهل إنتر أسبوعا من أجل حسم صفقة المهاجم روميلو لوكاكو، ويبدو أن ذلك ما حدث فعلا من جانب الأفاعي.

روميلو لوكاكو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

لوكاكو غادر معسكر الشياطين الحمر في جولته التحضيرية بآسيا صباح يوم الجمعة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.. النيراتزوري يقترب من إنهاء الصفقة.

وذكرت الصحيفة أن لوكاكو غادر معسكر فريقه في وقت مبكر صباحا متجها نحو مدينة مانشستر، وسوف يستقل طائرة أخرى ليغادر المدينة دون الكشف عن الوجهة.

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وأشارت ديلي ميل أنه من المتوقع إنهاء كافة تفاصيل الصفقة من جانب الناديين خلال 48 ساعة، بعدها سيرتدي لوكاكو القميص الأسود والأزرق.

يونايتد حدد مبلغ 75 مليون إسترليني من أجل الاستغناء عن خدمات مهاجم إيفرتون السابق.

وأوضحت شبكة سكاي سبورتس سابقا أن يونايتد وضع موسى ديمبيلي مهاجم ليون كهدف أولى في الخط الأمامي استعدادا لرحيل روميلو.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع الثنائي أرون وان بيساكا ودانييل جيمس من كريستال بالاس وسوانزي سيتي على الترتيب.

وتشير التقارير إلى رغبة يونايتد القوية في التعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو.

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