كاسانو: 85 مليون يورو لضم لوكاكو إلى إنتر أمر جنوني

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 19:45

كتب : FilGoal

لوكاكو - مانشستر يونايتد - تشيلسي

يؤمن أنطونيو كاسانو لاعب إنتر ميلان السابق أن دفع ناديه 85 مليون يورو لمانشستر يونايتد لضم روميلو لوكاكو هو شيء من الجنون.

روميلو لوكاكو

النادي : مانشستر يونايتد

إنتر ميلان

وتحدث كاسانو لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا اليوم الجمعة قائلا: "شخصيا لا أحب لوكاكو".

وأضاف "لذا دفع 85 مليون يورو لضمه هو بمثابة شيء من الجنون وأنا هنا أتحدث كمشجع ولكن لدي حل آخر أفضل".

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وأوضح "لو كنت مكان مسؤولي إنتر سأمنح يوفنتوس ماورو إيكاردي مع حصولنا منهم على جونزالو إيجوايين".

وأتم كاسانو "إيكاردي أصبح حملا على كاهل إنتر لذا عليهم التخلص منه والحصول على إيجوايين".

وتشير التقارير الصحفية إلى أنه حتى الآن لم يستطع إنتر التوصل لاتفاق مع يونايتد من أجل ضم المهاجم البلجيكي في ظل تمسك النادي الإنجليزي بالحصول على 85 مليون يورو.

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