هل تتذكرونه؟ أوسكار: أتحدث مع إنتر وميلان.. أريد اللعب في إيطاليا

منذ أن رحل في 2017 إلى الصين بشكل مفاجئ واختفت أخباره تماما، والآن قد يعود من جديد للعب في الملاعب الأوروبية. هل تتذكرون أوسكار؟

الجناح البرازيلي، نجم تشيلسي السابق انتقل من صفوف الفريق اللندني إلى شنجهاي الصيني يناير من عام 2017 والآن يؤكد محادثاته مع ثنائي مدينة ميلانو.

وقال أوسكار: "في الأسابيع القليلة الماضية تحدثت مع فريقي إنتر وميلان".

وأردف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة (فوتبول إيطاليا) "لن أقدر على ذكر أي تفاصيل أخرى".

وواصل "ولكن نعم، الأمر الوحيد الذي يمكنني أن أقوله هو أنني أرغب في اللعب في إيطاليا".

صاحب الـ 27 عاما يرتبط بعقد لعام 2020 مع فريق شنجهاي الصيني.

ولعب أوسكار 28 مباراة خلال موسم 2018-19 ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 16.

ومنذ انضمامه إلى الدوري الصيني، وظهر أوسكار في 108 مباراة ونجح في تسجيل 35 هدفا وصناعة 57.

وحصد أوسكار لقب الدوري الصيني عام 2017-18 وكذلك لقب السوبر.

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