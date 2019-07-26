قال وليد صلاح الدين قائد الأهلي السابق إن مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر يجب أن يخوض لقاء القمة المقبل أمام الزمالك باللاعبين الأساسيين بحثا عن الفوز ولا شيء غيره.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الأحد المقبل في ملعب برج العرب في الجولة 38 والأخيرة من الدوري بعدما توج باللقب رسميا.

وقال وليد صلاح الدين لـFilGoal.com: "يجب أن يخوض لاسارتي المباراة من أجل الفوز فعقب اللقاء سيحصل الفريق على عدة أيام راحة سلبية".

وأضاف "هذه فرصة لإنهاء الموسم بشكل جيد ومصالحة الجماهير بالفوز على الزمالك بعد التتويج بالدوري وتوسيع فارق النقاط مع الزمالك".

وتابع "الزمالك ليس في حالته ويفتقد تواجد العديد من اللاعبين مثل كهربا وأوباما وحازم إمام وخالد بوطيب ليس في أتم جاهزيته لذا على الأهلي خوض القمة من أجل الفوز".

وأتم "الزمالك أيضا سيلعب المباراة بكل قوة لتعويض الإحباط الذي حدث لهم جراء خسارة لقب الدوري".

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