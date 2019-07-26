دي روسي بعد الانضمام لـ بوكا: الشيء الأهم في الحياة أن تتحول أحلامك إلى حقيقة

قلبه سيظل مع روما ولكنه سعيد للغاية بتحقيق حلمه وارتداء قميص بوكا جونيورز الأرجنتيني، هنا نتحدث عن الإيطالي دانييلي دي روسي.

18 عاما بقميص روما الإيطالي انتهت بعدما لم يتوصل القائد لاتفاق لتجديد تعاقده ووسط العديد من العروض الأوروبية فضل الاعتزال، لكنه لبى نداء قلبه بتحقيق حلمه والانتقال لـ بوكا.

وتحدث دي روسي عقب إتمام انتقاله إلى بوكا جونيورز قائلا: "قلبي سيظل مع روما، ولكنني أحببت للغاية بوكا جونيورز منذ أن كنت طفلا".

وأضاف في حديث مصور قصير معه "بوكا كان لديهم مارادونا، ولكننا وقعت في حبهم بسبب الأجواء الجماهيرية المبهرة وملعب لا بومبونيرا".

وواصل "دخول ملعب لا بومبونيرا كلاعب لـ بوكا جونيورز سيكون شعورا رائعا".

وتابع "الشيء الأهم في الحياة دائما هو أن تتحول أحلامك إلى حقيقة. شكرا لكم بوكا جونيوز".

وأتم الإيطالي دي روسي تعاقده مع بوكا جونيورز بعدما وصل يوم الخميس الماضي للعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس وخضع للفحص الطبي.

ولم يعلن بوكا جونيورز عن تفاصيل التعاقد مع دي روسي أو مدته حتى الآن والتي من المتوقع أن يتم الإفصاح عنها يوم الإثنين المقبل في المؤتمر الصحفي.

وبات دي روسي رابع صفقات الفريق بعد ضم كل من إدواردو سالفيو وأليكسيس ماك أليستر ويان هورتادو في سوق الانتقالات الصيفية.

وينافس بوكا جونيورز على لقب كوبا ليبرتادوريس 2019، ولديه مهمة قوية بلقاء أتليتكو باراناينسي البرازيلي في إياب ثمن نهائي المسابقة بعدما فاز ذهابا خارج قواعده بهدف نظيف.

ومن المنتظر أن يبدأ الموسم الجديد من الدوري الأرجنتيني في السابع والعشرين من يوليو الجاري.

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