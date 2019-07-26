خاص لوائح القيد – الإنتاج الحربي لـ في الجول: هل اللاعب الموريتاني أجنبي أم مصري؟.. وأزمة للأهلي

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 18:20

كتب : أحمد شاكر

الزمالك - الإنتاج الحربي

تغيرت لوائح القيد في الموسم الكروي الجديد فقائمة الأندية ستضم 30 لاعبا ويمكن ضم 4 محترفين أجانب مع إضافة لاعب خامس من شمال إفريقيا أو سوريا أو فلسطين ويعامل معاملة اللاعب المصري.

هذا بالإضافة لتحديد عدد المعارين من أي ناد بواقع 5 فقط مع إمكانية استبدال 5 لاعبين خلال الموسم.

فما هو رأي الأندية المصرية في تلك القرارات الجديدة؟

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قال خالد مهدي المشرف العام على الكرة الكرة في الإنتاج الحربي لـFilGoal.com: "التعديلات جيدة للغاية بالنسبة لنا".

واستفاض "بالنسبة لجعل القائمة تضم 30 لاعبا فهو قرار جيد بالنسبة لنا والأمر ذاته بالنسبة لتحديد عدد المعارين والمستبدلين".

وأضاف "نحن فريق 1997 لدينا به بعض العناصر الجيدة سنعمل على تصعيدهم للفريق الأول وربما نبدأ الموسم بـ25 لاعبا فيصبح لدينا مساحة للعمل خلال منتصف الموسم فيما بعد".

وتابع متسائلا "لدي سؤال وحيد فقط لاتحاد الكرة لدينا لاعب موريتاني في الفريق هل سيعامل معاملة القادم من شمال إفريقيا أم سيعامل كلاعب أجنبي؟ هنا نحتاج لتوضيح".

وضم الإنتاج الموريتاني مامادو أنياس والذي يشغل مركز المهاجم قبل عدة أيام.

وأتم "تحديد عدد المعارين هو سيضر الأهلي والزمالك لكن الأهلي أكثر فهو لديه العديد من اللاعبين المميزين مواليد 1997 وسيضطر للاستغناء عن الكثير منهم".

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