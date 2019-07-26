تقرير: أرسنال تحرك لضم بديل زاها.. قدم 40 مليون يورو لـ إيفرتون سواريس

يبدو أن تعقد مفاوضات ضم ويلفريد زاها من كريستال بالاس أجبرت إدارة أرسنال على التحرك في اتجاه مغاير.. والبديل قد يكون إيفرتون سواريس جناح المنتخب البرازيلي.

المدفعجية يحاولون بشتى الطرق ضم زاها ولكن إدارة ناديه رفضت التفريط في خدماته مقابل أقل من 80 مليون إسترليني، وهو ما يصعب مهمة النادي اللندني.

لذا تحركت إدارة أرسنال صوب البرازيل.

إيفرتون سواريس على رادار الفريق الإنجليزي الذي أظهر استعداده لدفع 40 مليون يورو لضمه من فريق جريميو، بحسب صحيفة uol البرازيلية.

لكن نابولي أيضا في الصورة ومهتم باللاعب الذي قدم مستوى رائعا في بطولة كوبا أمريكا رفقة السيليساو.

سواريس يُفضل الانتقال إلى أرسنال وفقا للصحيفة البرازيلية، ولكنها أوضحت أن اللاعب ليس في عجلة من أمره للاحتراف بأوروبا وهو ما يجعل ناديه متمهلا في سماع العروض.

سواريس قدم أداء جيدا رفقة السيليساو في كوبا أمريكا التي توج بلقبها، بعدما سجل 3 أهداف خلال 6 مباريات.

وبدأ صاحب الـ23 عاما مسيرته كناشئ رفقة فورتاليزا لينتقل منه إلى ناشئين جريميو قبل التصعيد للفريق الأول في 2014.

وإجمالا لعب إيفرتون مع جريميو 150 مباراة منذ تصعيده سجل خلالها 38 هدفا وصنع 10.

اقرأ أيضا:

قائمة الزمالك – أحداد يتواجد رغم الرحيل.. وغياب حازم إمام أمام الأهلي

كهربا يشارك 90 دقيقة في ظهوره الأول مع أفيش

عاشور يوضح سبب بكائه بعد التتويج.. ويعلنها: هذا الدوري الأغلى في تاريخي

اتحاد الكرة يسمح بإعارة ثلاثة لاعبين مواليد 97 أو 98 وأجنبيين

مصدر من دجلة لـ في الجول: مفاوضات الزمالك متوقفة حول عبد العاطي.. وهذا موقفنا