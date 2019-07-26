بعد أيام من المفاوضات، الأمور متوقفة حاليا بين الزمالك ووادي دجلة حول محمد عبد العاطي لاعب الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل فريق وادي دجلة، فإن المفاوضات مع الزمالك متوقفة بالوقت الحالي حول محمد عبد العاطي لاعب الوسط.

وقال المصدر في تصريحات لـFilGoal.com: "طلبنا التعاقد مع عماد فتحي لاعب الزمالك نهائي ضمن صفقة محمد عبد العاطي".

وأوضح "مسئولو الزمالك طلبوا التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق، وفي المقابل حددنا مبلغ 45 مليون جنيه للتخلي عن اللاعب".

المصدر أكمل "اتفقنا أن نضم عماد فتحي نهائيا من الزمالك بالإضافة إلى 30 مليون جنيه من أجل السماح برحيل عبد العاطي، لكن إدارة الأبيض أخبرتنا برغبتها في انتقال عماد فتحي إلى نادي سموحة، فطلبنا أحمد مدبولي بدلا منه".

واستمر "علمنا بأن رغبة عماد فتحي هي اللعب لنا في وادي دجلة وليس سموحة، ولكن رغبة الزمالك مختلفة".

وأتم "ننتظر المفاوضات مع مسئولي الزمالك، وفي حال رفض الزمالك دخول لاعبين في الصفقة سنطلب 45 مليون جنيه نقدا".

محمد عبد العاطي يبلغ من العمر 23 عاما ويشغل مركز لاعب الوسط الدفاعي.

عبد العاطي شارك مع وادي دجلة 24 مباراة هذا الموسم، صنع فيهم هدفين.

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