على طريقة فاييخو.. رسميا – ريال مدريد يتعاقد مع جوهرة سرقسطة

تعاقد ريال مدريد مع الشاب ألبيرتو سورو من ريال سرقسطة، بعقد يمتد لـ5 سنوات.

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن سرقسطة تلقى 2,5 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات.

في الوقت نفسه، لن يلعب سورو في صفوف ريال مدريد بالموسم المقبل، بل سيعود معارا إلى فريقه الأصلي سرقسطة لمدة عام.

الشرط الجزائي في عقد سورو بلغ 9 ملايين يورو، لكن حاجة سرقسطة المُلحة إلى المال دفعته لقبول عرض ريال مدريد والاستغناء عن جوهرته.

سورو (20 عاما) يجيد اللعب على الجناحين، وخاض 29 مباراة مع سرقسطة في دوري القسم الثاني الإسباني بالموسم الماضي، مسجلا هدفين وصانعا مثلهما.

على غرار فاييخو

وتعد هذه الصفقة مشابهة لتعاقد ريال مدريد مع خيسوس فاييخو من سرقسطة عام 2015.

وقتها كان فاييخو قد تألق بشدة مع منتخب شباب إسبانيا، ليخطفه ريال مدريد ويعيره مجددا إلى سرقسطة في نفس سوق الانتقالات.

لاحقا لعب فاييخو معارا لـ آينتراخت فرانكفورت في الموسم التالي، قبل أن يستقر به الحال في ريال مدريد لمدة موسمين لم ينجح خلالهما في ترك بصمته، فهل يحمل مستقبل سورو مستقبلا أفضل من فاييخو؟

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