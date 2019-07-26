رسميا - ميراندا يرحل عن إنتر متجها إلى الدوري الصيني

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 17:35

كتب : FilGoal

جواو ميراندا - إنتر

أعلن نادي إنتر الإيطالي رحيل مدافعه البرازيلي جواو ميراندا عن صفوف الفريق متجها إلى الدوري الصيني.

ميراندا

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وقال بيان لموقع النيراتزوري إنه تم فسخ التعاقد مع البرازيلي بالتراضي لينتقل إلى فريق جيانجسو سونينج الصيني.

وأضاف البيان "إلى ميراندا.. حظا سعيدا في مستقبلك".

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وانتقل ميراندا إلى صفوف الأفاعي في 2015 قادما من أتليتكو مدريد ليشارك مع الفريق في 121 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها هدفا وحيدا.

ميراندا توج قبل أيام قليلة بلقب كوبا أمريكا رفقة المنتخب البرازيلي.

ولم يحقق صاحب الـ34 عاما أي بطولة رفقة إنتر، فيما توج بخمسة ألقاب رفقة فريقه السابق أتليتكو مدريد كان أبرزها الدوري الإسباني موسم 2013-2014.

مسيرة المدافع البرازيلي بدأت رفقة كوريتيبا قبل الانتقال إلى سوشو الفرنسي ومنه إلى ساو باولو على سبيل الإعارة قبل أن تتحول لصفة دائمة.

وفي صيف 2011 انتقل إلى أتليتكو مدريد ليستهل مع الفريق فترته الذهبية تحت إمرة المدرب دييجو سيميوني، ثم غادر عقب 4 سنوات نحو الدوري الإيطالي.

وتعاقد إنتر خلال الميركاتو الجاري مع دييجو جودين مدافع أتليتكو مدريد لمدة 3 سنوات.

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