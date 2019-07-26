كورتوا: من الواضح هوية الحارس الأساسي لـ ريال مدريد.. ولا تقارنوا هازارد بـ رونالدو

صرّح تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، أن هوية الخيار الأول للمدرب زين الدين زيدان في مركزه باتت واضحة.

ثيبوه كورتوا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

كورتوا يبدأ موسمه الثاني رفقة الميرنجي، ويبدو واثقا من تفضيل زيدان له على منافسه الكوستاريكي كيلور نافاس.

وصرّح الحارس الدولي البلجيكي: "أعتقد أنه بات واضحا الآن من هو حارس المرمى الأول في ريال مدريد، أشعر أنني أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف عبر صحيفة إيت نيوزبلاد: "خضعت لإعداد مميز خلال الصيف، تدربت جيدا وأشعر أنني بخير. بعد نهاية الموسم الماضي، نسبة الدهون في جسدي بلغت 8,8%. مع عودتي للتدريبات بنهاية إجازة الصيف، بلغت نسبة الدهون 8,1%، وهذا أمر مميز بعد شهر من الإجازة. أتمنى أن أستمر على هذا المنوال".

كورتوا (27 عاما) حضر إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادما من تشيلسي مقابل 35 مليون يورو، وخاض معه 35 مباراة في موسمه الأول.

الحارس صاحب الـ199 سم كان الخيار الأول لـ جولين لوبيتيجي في مسابقة الدوري، بينما فضّل المدرب الإسباني إشراك كيلور نافاس في الكأس ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يحضر سانتياجو سولاري ويجعل كورتوا الخيار الأوحد في الدوري ودوري الأبطال حتى رحيله بالأسابيع الأخيرة من الموسم.

كورتوا سيكون مصحوبا بصديقه هازارد في قائمة ريال مدريد هذا الموسم، بعد أن زامله سابقا في تشيلسي، ويزامه حاليا بمنتخب بلجيكا.

وعندما سئل إن كان مواطنه هازارد قادرا على مضاهاة كريستيانو رونالدو في الأهمية داخل ريال مدريد، أجاب: "إيدين هو إيدين، لا يجب مقارنته مع أي شخص آخر، دعوه يقدّم مستواه مع تشيلسي ومنتخب بلجيكا، وكل شيء سيكون على ما يرام".

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