سوبر كلاسيكو وصراع المدربين.. ما تريد معرفته عن الدوري الأرجنتيني 2019-2020

بداية موسم جديد للدوري الأرجنتيني والتطلعات تزيد حول مزيد من الإثارة والشغف المعتاد في ملاعب بلاد الفضة.

الدوري الأرجنتيني موسم 2019-2020 يحمل الرقم 130 في تاريخ المسابقة والموسم الرابع في إطار جدولة المسابقة بالشكل الحالي بعدما كانت تقام بنظام الدورين (أبرتورا وكلاوسورا).

حامل اللقب راسينج كلوب يستهل حملته بافتتاح الموسم بلقاء يونيون دي سانتا فيه الثانية من فجر السبت 27 يوليو.

FIlGoal.com يعرض لكم تقديم سريع لموسم كروي جديد من الدوري الأرجنتيني.

نظام المسابقة

24 فريقا يتنافسون على لقب الدوري الأرجنتيني الذي يبدأ في السابع والعشرين من يوليو الجاري وينتهي في الثاني من مايو 2020 خلال 23 جولة.

6 أندية تتأهل لنسخة 2020 من كوبا ليبرتادوريس من الأول للسادس، و5 إلى كوبا سود أمريكانا 2020 (تعادل الكونفدرالية الإفريقية) من السابع للحادي عشر.

بينما يهبط 3 فرق ويصعد 2 فقط بعدما كان يهبط 4 أندية بنهاية الموسم، ليصبح العديد الموسم المقبل 23 ناديا.

نظام الهبوط

الهبوط في الكرة اللاتينية مختلف بعض الشيء عن النظام المتعارف عليه بهبوط أصحاب النقاط الأقل في الموسم.

الأندية في الأرجنتين قد تصعد للبطولات القارية وفي التوقيت ذاته تهبط للدرجة الثانية، 24 فريقا تسعى لتحقيق متوسط نقاط هو الأعلى لتفادي مصير ريفر بليت في 2011.

يهبط آخر 3 أندية الموسم الجاري بعدما يتم احتساب عدد النقاط التي تم حصدها وقسمتها على عدد المباريات في آخر 3 مواسم.

مثال: ريفر بليت حقق موسم 2017-18 45 نقطة، ونفس الرصيد في الموسم التالي، ليصبح عدد النقاط 90 خلال 52 مباراة ليصبح المتوسط 1.73 نقطة في المباراة هذا قبل إضافة نقاط الموسم الجديد.

هذا النظام يتيح للأندية الكبيرة تفادي الهبوط في أحلك المواسم نظرا للنظام التراكمي، وفي التوقيت ذاته يؤّمن فرصة للفرق الصاعدة للتواجد لموسم آخر وسط الكبار.

المدربون

بالطبع سيكون الاسم الأبرز هو مارسيلو جاياردو المدير الفني لريفر بليت، الذي توج بكل الألقاب القارية وكأس الأرجنتين وينقصه التتويج بلقب الدوري وهو ما يؤرق مسيرته التدريبية قبل الرحيل لأوروبا.

هيرنان كريسبو على المقعد الفني لبانفيلد، جابريل ميليتو (مدافع برشلونة السابق) مدرب لأستوديانتيس لابلاتا، الإسباني خوان أنطونيو بيتزي مدرب السعودية وتشيلي السابق مدربا لسان لورينزو.

جابريل هاينزه (مدافع مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق) يواصل تدريب فيليز سارسفيلد، وإدواردو كوديت مدربا لراسينج كلوب بعدما حقق لقب النسخة الماضية، وأخيرا جوستافو ألفارو المدير الفني لبوكا جونيورز.

دي روسي

لا صوت يعلو فوق صوت صفقة دانييلي دي روسي في الدوري الأرجنتيني الموسم الجاري، بوكا جونيورز هو الأقوى تدعيما لصفوفه قبل بداية الموسم بضم أليكسيس ماك أليستر وإدواردو سالفيو من بنفيكا والموهبة الفنزويلية يان هورتادو، مقابل خسارة مجهودات الثنائي داريو بينيديتو وناتيهان نانديز.

ماكسيمليانو روميرو مهاجم إيندهوفن الهولندي عاد لفيليز سارسفيلد من أجل البحث عن دقائق أكثر للمشاركة واستعادة الثقة.

فيما يعد ماتياس فارجاس من أبرز الراحلين لصفوف إسبانيول والمدافع الشاب ليساندرو مارتينيز الذي انضم لأياكس، والظهير الأيمن رينزو سارفيا لبورتو البرتغالي وأخيرا ريكاردو سنتوريون إلى أتليتكو سان لويس المكسيكي.

اللقب

يعد ريفر بليت هو الأكثر تتويجا بلقب الدوري المحلي برصيد 36 لقبا مقابل 33 لبوكا جونيورز.

راسينج كلوب حامل اللقب وصل رصيده إلى 18 لقبا مقابل 16 لأندبندينتي و15 لسان لورينزو.

في بلد الفضة وعلى عكس المتوقع من الأغلب، الباراجوياني أرسينو إيريكو هو الهداف التاريخي للدوري الأرجنتيني برصيد 295 هدفا سجلها في 332 مباراة.

كأس الدوري الأرجنتيني

نجح تيجري في التتويج بأول لقب في تاريخه عام 2019 بعدما فاز بلقب كأس الدوري الأرجنتيني وهي بطولة تم استحداثها بعد نهاية مسابقة الدوري.

الفوز على بوكا جونيورز في النهائي ضمّن لهم التأهل إلى كوبا ليبرتادوريس 2020، رغم هبوطهم للدرجة الثانية.

البطولة ستبدأ يونيو المقبل بعد نهاية الدوري وتضم الـ 24 فريقا بين جميع الفرق التي تشارك في الدوري الأرجنتيني.

على عكس نظام خروج المغلوب النسخة الماضية سيتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين بنظام دور مجموعات من دور واحد ويتأهل بطل كل مجموعة لخوض مباراة نهائية.

البطل يتأهل لكوبا ليبرتادوريس ووصيفه إلى كوبا سود أمريكانا.

أبرز المواجهات

السوبر كلاسيكو بين ريفر بليت وبوكا جونيورز – الجولة الخامسة 1 سبتمبر.

دربي روزاريو بين روزاريو سنترال ونيويلز أولد بويز – الجولة السادسة 15 سبتمبر.

دربي لابلاتا بين خيمناسيا لابلاتا وأستوديانتيس – الجولة الثانية عشر 3 نوفمبر.

دربي أفيلانيدا بين راسينج كلوب وأندبندينتي – الجولة التاسعة عشر 2 فبراير.

أسماء يجب متابعتها

أجوستين ألميندرا – متوسط ميدان بوكا جونيورز

كريستيان بافون – جناح بوكا جونيورز

يان هورتادو – مهاجم بوكا جونيورز

جونزالو مونتيل – مدافع ريفر بليت

إيزيكيل بالاسيوس – متوسط ميدان ريفر بليت

جوليان ألفايز – مهاجم ريفر بليت

ماتياس زارتشو – صانع ألعاب راسينج كلوب

أوجستين روسي – حارس لانوس (معار من بوكا جونيورز)

ماكسيميليانو روميرو – مهاجم فيليز سارسفيلد

ماتياس روخاس صانع ألعاب راسينج كلوب