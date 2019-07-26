ماركا: مدافع ريال مدريد يتجه نحو ولفرهامبتون معارا

اقترب خيسوس فاييخو مدافع ريال مدريد من الانتقال إلى صفوف ولفرهامبتون الإنجليزي خلال الموسم المقبل بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

خيسوس فاييخو النادي : ريال مدريد ولفرهامبتون

وذكرت ماركا أن الذئاب توصلوا لاتفاق مع المدافع الشاب سينتقل بموجبه إلى الدوري الإنجليزي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد قد يجدد تعاقد فاييخو مع الملكي قبل الرحيل إذ ينتهي تعاقده الحالي في 2020 ما يعني تبقي موسم واحد فقط بعد انتهاء إعارته.

صاحب الـ22 عاما كان يرغب في الاستمرار بالعاصمة الإسبانية لكن التعاقد مع إيدير ميليتاو من بورتو جعله الخيار الخامس في دفاع المدرب زين الدين زيدان.

وشارك مدافع آينتراخت فرانكفورت الأسبق مع ريال مدريد الموسم الماضي في 7 مباريات فقط سجل خلالها هدفا وحيدا.

وحضر فاييخو إلى ريال مدريد قادما من ريال سرقسطة عام 2015 مقابل 6 مليون يورو، قبل أن يخرج معارا لموسمين في سرقسطة وأينتراخت فرانكفورت على التوالي.

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