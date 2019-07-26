رئيس ليل: نابولي توصل لاتفاق معنا لضم بيبي.. يتبقى موافقة اللاعب

العديد من الأندية كانت ترغب في الظفر بخدمات نيكولاس بيبي لاعب ليل ولكن الآن بات نابولي أقربهم بعدما وافق على مطالب النادي الفرنسي المادية.

نيكولاس بيبي النادي : ليل نابولي

جيرارد لوبيز رئيس نادي ليل كان قد كشف في وقت سابق عن رغبة 4 أندية في ضم جناح كوت ديفوار، مؤكدا اقترابه من الرحيل.

والآن لوبيز كشف عن تلبية نابولي لمطالبه المادية قائلا: "نابولي لبى مطالبنا التي بلغت 80 مليون يورو. الآن الأمر يعود للاعب لتحديد وجهته".

وأضاف لصحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية "هناك عروض أخرى استقبلها وكيله من 4 أندية، سيعود بيبي يوم الإثنين من عطلته وسيتخذ قراره الذي أعتقد أنه على منتصف الأسبوع".

ورغم تصريحات رئيس النادي الفرنسي إلا أن شبكة "سكاي إيطاليا" ذكرت أن مطالب سمير خياط وكيل اللاعب قد تهدد الصفقة.

الوكيل يرغب في الحصول على 5 ملايين يورو كأتعاب إتمام الصفقة ومثلهم سنويا كراتب للاعبه، وهو ما يراه فريق الجنوب الإيطالي "ابتزازا" بحسب تعبير سكاي.

وأشار التقرير إلى أن دخول آدم وناس جناح نابولي كصفقة تبادلية مع ليل قد يُسهل من إتمام الصفقة إذ عبّر رئيس الفريق الفرنسي عن رغبته في ذلك علانية.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت مانشستر يونايتد بضم بيبي بمبلغ 70 مليون جنيه إسترليني.

وانضم صاحب الـ24 عاما إلى ليل قادما من أنجيه في صيف 2017 بمبلغ 10 ملايين يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

الجناح الإيفواري شارك خلال الموسم الماضي في 41 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 23 هدفا وصنع 12 آخرين.

بيبي كان حاضرا مع كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية 2019 ولكنه لم يسجل أي هدف مع الأفيال الذين استمر مشوارهم حتى دور الـ8.

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