بيونتيك يتحدث عن لعنة الرقم 9 في ميلان.. وتفوقه على رونالدو

يستعد شيشتوف بيونتيك المهاجم البولندي لميلان الإيطالي لإنهاء لعنة القميص رقم 9 ويرى أن ماركو جيامباولو المدير الفني هو الأفضل ليُخرج ما لديه.

شيشتوف بيونتك النادي : ميلان ميلان

البولندي تحدث لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية عن القميص رقم 9 قائلا: "القميص رقم 9 مهم للمهاجم، جميع المهاجمين الكبار يرتدون هذا الرقم، أنا سعيد لأنني أتواجد في نادي يؤمن بقدراتي وقالوا لي أنني لابد أن استحق ارتداءه وقلت إنني سأحارب بكل قوتي للحصول عليه".

وتابع "لا أؤمن بالخرافات لكن بالنسبة لي القميص رقم 9 شيء طبيعي، كل شيء سار بشكل جيد بالقميص رقم 19 وهذا ليس ما يخيفني".

ويعاني المهاجمون الذين ارتدوا القميص رقم 9 منذ اعتزال فيليبو إنزاجي وكان آخرهم الثنائي أندريه سيلفا وجونزالو إيجواين.

وتحدث بيونتيك عن صراعه الهجومي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو "كنت أود اللعب بجوار رونالدو أو شيفشينكو، منذ وصولي لإيطاليا سجلت أهدافا أكثر من البرتغالي".

وواصل "لكن أريد التحسن وأن أصبح الهداف، سوف أفعل كل شيء للنجاح".

وعن المدير الفني جيامباولو أشاد به قائلا "أنه مايسترو كرة القدم استطيع تأكيد هذا، أحب طريقة اللعب 4-3-1-2 تعطيني حلولا هجومية عديدة، في إيطاليا تدربت تحت يد 4 مدربين وهو الخامس والأفضل تكتيكا".

وأكمل البولندي البالغ 24 عاما "جينارو جاتوزو أسطورة مجنون بحب ميلان، لقد تحمل مسؤولية كبيرة وواصل حتى النهاية ولم يكن لديه شيء آخر ليقدمه".

كما تطرق للحديث عن زميله الإسباني سوزو في خطة الفريق الجديدة "اعتقد أن الأمر صعب عليه بعض الشيء، سوزو جناح بالنسبة لأن يلعب خلف المهاجمين سيكون من الضروري القيام بأدوار محددة".

وأتم عن ثنائيته مع البرازيلي لوكاس باكيتا "بالرغم من ذلك يمتلك الجودة، باكيتا يعرف كيفية استلام الكرة وكيفية إيصالها لي في قدمي ومتى يلعب كرة طولية، نحن نفهم بعضنا البعض وهذا مهم".

بيونتيك سجل 11 هدفا بقميص ميلان في 19 مباراة عقب انتقاله يناير الماضي قادما من جنوى مقابل 35 مليون يورو.

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