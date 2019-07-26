مازالت مهمة المصري في تدعيم خط دفاعه سارية، والمحاولات في كل الأطراف.

يحاول نادي المصري تدعيم خط دفاعه في وسط الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي المصري يحاول ضم أحمد عبد الرسول مدافع نادي بتروجت، وإبراهيم أبو اليزيد مدافع نادي الداخلية.

وأصبح أبو اليزيد قريبا من الانضمام للمصري بالفعل مقابل ثلاثة ملايين جنيه طلبهم النادي العسكري لإتمام الصفقة.

أما من جهة عبد الرسول، فمازالت المفاوضات جارية بين المصري وبتروجت، ويسعى الفريق البترولي للحصول على 5 مليون جنيه، فيما يحاول المصري تقليل المبلغ.

إبراهيم أبو اليزيد يبلغ من العمر 23 عاما، وقد شارك في 31 مباراة هذا الموسم، سجل فيهم هدفان وصنع مثلهما.

أما أحمد عبد الرسول، فيبلغ من العمر 27 عاما، وقد شارك في 32 مباراة، وسجل فيهم هدفا واحدا.

المصري حاليا يملك أربعة قلوب دفاع، هم إسلام صلاح، وإسلام أبو سليمة، وأحمد شوشة، ومحمد صالح، لكن إسلام صلاح يعاني من قطع في الرباط الصليبي، وكذلك محمد صالح مصاب بقطع في الرباط الصليبي، فيما عاد أبو سليمة من نفس الإصابة قبل فترة ومازال لم يصل للجاهزية التامة.

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