يرى حمادة صدقي المدير الفني السابق للجونة أن الأهلي يجب أن يخوض لقاء القمة بالتشكيل الأساسي.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري قبل جولة واحدة من النهاية بالفوز على المقاولون العرب، وينتظر مواجهة الزمالك في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل بملعب برج العرب.

FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لسؤالهم عن إمكانية إراحة اللاعبين الأساسيين في الأهلي والزمالك ومنح البدلاء فرصة خلال لقاء القمة.

وقال حمادة صدقي لـFilGoal.com: "المباراة في نهاية البطولة والأهلي توج بطلا لذلك يجب أن ينهي الموسم بشكل جيد ويحقق الفوز".

وأضاف "أعتقد أن مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي لن يجازف وقد تكون التغييرات في التشكيل الأساسي قليلة للغاية".

وأتم "الأهلي يريد الاحتفال بلقب الدوري، لذلك الفوز بالقمة أمر هام بالنسبة للفريق وهذا ما سيسعى له".

وفاز الأهلي بلقب الدوري رقم 41 في تاريخه والرابع على التوالي.

وضمن الزمالك المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بعدما حسم المركز الثاني لصالحه على حساب بيراميدز.

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