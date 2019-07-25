تقرير إسباني يرشح أفضل 5 في أمم إفريقيا لـ ريال مدريد من بينهم الشناوي

تألق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا رغم الإقصاء المبكر للفراعنة لفت الكثير من الأنظار إليه.

محمد الشناوي النادي : الأهلي

ونشر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني تقريرا مطولا عن أبرز 5 لاعبين في كأس أمم إفريقيا 2019 على ريال مدريد توجيه نظره إليهم على حد قوله.

وكل ما يلي جاء في تقرير الموقع الإسباني.

محمد الشناوي

أحد أكثر اللاعبين الذين قدموا مستوى استثنائي في البطولة ويلعب صاحب الـ30 عاما في الأهلي وربما ينتقل لأحد الأندية الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

ورغم إقصاء مصر من دور الـ16 كان الشناوي الأفضل في الفريق بلا أدنى شك ولم يستقبل مرماه سوى هدف وحيد فقط.

يوسف البلايلي

منتخب الجزائر أصبح الأفضل في إفريقيا وصاحب الـ27 كان الأفضل في الفريق وقدم مساعدات كثيرة لزميله رياضة محرز.

البلايلي يحب البحث عن المساحات في الملعب لإيذاء الخصم والعديد من الأندية الأوروبية أبدت اهتمامها بضمه.

صامويل شوكويزي

صاحب الـ20 عاما قدم بطولة مميزة وفي فياريال هم سعداء للغاية بأدائه وكان ريال مدريد ضحية له في إحدى مباريات الدوري الإسباني وتقدر قيمة اللاعب النيجيري بـ30 مليون يورو.

يمكن القول أن شوكويزي أحد أفضل اللاعبين الذين يتوقع لهم مستقبلا باهرا ومدريد سأل وكلاء اللاعب حول موقفه في وقت سابق.

لامين جاساما

صاحب الـ29 عاما قدم بطولة مميزة للغاية رفقة السنغال يستطيع المراوغة الفردية بشكل جيد ودفاعيا يقدم مستويات رائعة ونيس الفرنسي مرشح لضمه.

فاروق ميا

لاعب منتخب أوغندا وصاحب الـ21 عاما ويستطيع اللعب في أي مكان في وسط الملعب وقريبا يستطيع الانتقال من الدوري الكرواتي لبطولة أكبر.

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