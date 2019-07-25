رسميا - التاريخ والشعار.. ويليام صليبا لاعبا لـ أرسنال

الخميس، 25 يوليه 2019 - 18:29

كتب : إسلام أحمد

الفرنسي ويليام صليبا بقميص أرسنال الإنجليزي

يواصل أرسنال الإعلان عن صفقاته بضم المدافع الفرنسي الشاب ويليام صليبا من صفوف سانت إيتيان على أن ينضم للجنرز الموسم المقبل.

أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال رحب باللاعب قائلا عبر الموقع الرسمي "نرحب باللاعب الذي حاولت عديد الأندية ضمه وقرر أن يكون جزءا من مستقبل النادي، سيبقي في فرنسا الموسم المقبل لاكتساب الخبرة وننتظره للانضمام للمستقبل".

ولم يعلن أرسنال عن قيمة الصفقة والمُقدرة وفقا لبعض التقارير 30 مليون يورو وبعقد يمتد لـ5 مواسم بدءا من موسم 2020-21.

وبات صليبا ثالث لاعبي أرسنال في سوق الانتقالات الصيفية بعد كل من البرازيلي مارتينلي والإسباني داني سيبايوس الذي انضم اليوم لصفوف المدفعجية. (طالع التفاصيل)

اللاعب أبدى سبب تفضيله الانتقال لأرسنال على توتنام قائلا "التاريخ والشعار منذ الصغر شاهدت أرسنال يلعب في دوري الأبطال وكذلك لاعبين فرنسيين لعبوا بقميصه وهو ما ساعدني".

وعن الموسم الذي سيقضيه معارا مع سانت إيتيان "الأمر مهم لأنني أريد إثبات نفسي قبل أن أتي وأصبح لاعبا لأرسنال أنه ناد كبير وعندما تأتي إلى هنا لابد أن تكون مستعدا".

وتم تصعيد صليبا للفريق الأول بنادي سانت إيتيان في صيف 2018، وهو أحد أبرز مواهب الفريق والدوري الفرنسي الشابة.

صاحب الـ18 عاما شارك خلال الموسم المنصرم في 19 مباراة بكل المسابقات مع سانت إيتيان، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن.

ولعب صليبا لجميع منتخبات فرنسا للشباب من فئة تحت 16 عاما حتى خاض مباراة في شهر مارس الماضي مع فريق تحت 20 عاما.

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