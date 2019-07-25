أيمن أشرف: لن نتهاون أمام الزمالك

وجه أيمن أشرف مدافع الأهلي التهنئة لزملائه وجماهير الفريق والجهاز الفني والإدارة على التتويج بلقب الدوري رقم 41، مشددا أن فريقه سيخوض لقاء القمة بكل قوة.

أيمن أشرف النادي : الأهلي الأهلي

وتوج الأهلي بلقب الدوري لموسم 2018/2019 بعد الفوز على المقاولون العرب وقبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

وقال أيمن أشرف عبر قناة تايم سبورتس "أبارك للجماهير واللاعبين والجهاز الفني والإدارة، إنها بطولة قوية وطويلة واجهنا خلالها عدة ظروف صعبة، ولكن أنهينا المسابقة بتحقيق اللقب رقم 41".

وأضاف "من أول مشوار البطولة كان الفريق بعيدا في المركز 15 و16 بسبب المؤجلات، لذا اطمأنت الأندية الأخرى بأن الأهلي بعيدا عن البطولة، لكن لا يوجد مستحيل في الأهلي، واللاعبون وجدوا دعما من الإدارة والجهاز الفني والجماهير، لذا قاتلنا لإسعاد الجماهير خاصة بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا مرتين ثم البطولة العربية، لذا كان لابد من الفوز بلقب الدوري لمصالحة جماهيرنا".

وأشار اللاعب الدولي "واجهتنا تحديات كبيرة ظاهرة للجميع، كانت هناك محاولات لإسقاط الاهلي والتربص به، لكن الأهلي شامخ لا يقع فالأسد يمرض ولا يموت، والدوري لن يكون البطولة الأخيرة".

وأردف أيمن أشرف "مع توالي الانتصارات والاقتراب من القمة، ارتبك المنافسون وشعروا بالقلق من الأهلي وهو ما حدث بالفعل مع تقدمنا في الترتيب، تعثر منافسينا بالتعادل والخسارة، كما أن الخبرات والمواقف السابقة التي نقلها مدير الكرة سيد عبد الحفيظ لنا ساهمت كثيرا في تحسن النتائج وتقدم الفريق نحو التتويج بالدوري".

وأتم أيمن أشرف تصريحاته "مباراة الزمالك لها طابع خاص وتبقى دائما خارج التوقعات، ورغم حسم لقب الدوري، ولكن لن نتهاون، طموحاتنا هي الفوز بكل المباريات والألقاب والأداء الجيد لإسعاد الجماهير،

ويلعب الأهلي ضد الزمالك يوم الأحد المقبل في ختام الدوري بملعب برج العرب.















































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