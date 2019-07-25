يتمنى أحمد عبد العزيز "زيزو" لاعب إنبي ارتداء القميص الأبيض للزمالك لكن تمسك مسؤولي الأول به قد يحول دون انتقاله لبطل الكونفدرالية.

وقال زيزو لـFilGoal.com:"إنبي صاحب الفضل علي وأكن له كل احترام لكن أتمنى موافقته على رحيلي للزمالك".

وواصل الظهير الأيسر البالغ عمره 25 عاما "حلمي اللعب في الزمالك منذ كنت طفلا، أراه الآن يقترب من التحقق. لا أقول كلاما استعراضيا من أجل الإعلام، أمنية حياتي فعلا ارتداء قميص الزمالك".

رغبة زيزو الشديدة في الانضمام إلى الزمالك يقابلها تمسك إنبي باللاعب السابق لأسوان ومصر للمقاصة.

وكان علاء خشب رئيس إنبي أوضح لـFilGoal.com تمسك فريقه بزيزو وأسامة جلال اللذين طلب الزمالك التعاقد معهما. (التفاصيل)

وشارك اللاعب في 16 مباراة مع إنبي في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

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