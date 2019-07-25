تحسبا لرحيل لوكاكو.. سكاي: يونايتد يستهدف مهاجم ليون

يستعد مانشستر يونايتد للتعاقد مع موسى ديمبلي مهاجم ليون تحسبا لرحيل البلجيكي روميلو لوكاكو صوب إنتر الإيطالي.

المفاوضات بين النادي الإيطالي ونظيره الإنجليزي مستمرة منذ فترة سعيا لانضمام لوكاكو إلى الأفاعي، والشياطين الحمر اتخذوا أولى الخطوات تحسبا لرحيل اللاعب.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن ديمبيلي لاعب سيلتك وفولام الأسبق دخل دائرة ترشيحات يونايتد القصيرة.

وأشارت الشبكة إلى أن مضي الوقت وعدم وجود جديد بشأن موقف لوكاكو من الرحيل دفع إدارة النادي للتعجيل بتحديد خياراتها في سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضحت سكاي إن إد وودوارد المدير التنفيذي للنادي لم يسافر مع الفريق في جولته التحضيرية وبقى في إنجلترا من أجل متابعة الانتقالات للموسم الجديد.

وسجل ديمبيلي صاحب الـ23 عاما 20 هدفا رفقة ليون في الموسم الماضي.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع الثنائي أرون وان بيساكا ودانييل جيمس من كريستال بالاس وسوانزي سيتي على الترتيب.

وتشير التقارير إلى رغبة يونايتد القوية في التعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو.

ويريد يونايتد مبلغا قدره 75 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن خدمات لوكاكو اللاعب السابق لتشيلسي.

شاهد أبرز أهداف ومهارات هدف مانشستر يونايتد:

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