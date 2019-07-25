تحسبا لرحيل لوكاكو.. سكاي: يونايتد يستهدف مهاجم ليون

الخميس، 25 يوليه 2019 - 13:45

كتب : FilGoal

موسى ديمبيلي - ليون

يستعد مانشستر يونايتد للتعاقد مع موسى ديمبلي مهاجم ليون تحسبا لرحيل البلجيكي روميلو لوكاكو صوب إنتر الإيطالي.

المفاوضات بين النادي الإيطالي ونظيره الإنجليزي مستمرة منذ فترة سعيا لانضمام لوكاكو إلى الأفاعي، والشياطين الحمر اتخذوا أولى الخطوات تحسبا لرحيل اللاعب.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن ديمبيلي لاعب سيلتك وفولام الأسبق دخل دائرة ترشيحات يونايتد القصيرة.

أخبار متعلقة

تقرير: مانشستر يونايتد اقترب من إنهاء صفقة نجم لاتسيو تقرير: يونايتد يمهل إنتر أسبوعا للحصول على لوكاكو أس: دي خيا يطمع في شارة قيادة مانشستر يونايتد

وأشارت الشبكة إلى أن مضي الوقت وعدم وجود جديد بشأن موقف لوكاكو من الرحيل دفع إدارة النادي للتعجيل بتحديد خياراتها في سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضحت سكاي إن إد وودوارد المدير التنفيذي للنادي لم يسافر مع الفريق في جولته التحضيرية وبقى في إنجلترا من أجل متابعة الانتقالات للموسم الجديد.

وسجل ديمبيلي صاحب الـ23 عاما 20 هدفا رفقة ليون في الموسم الماضي.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع الثنائي أرون وان بيساكا ودانييل جيمس من كريستال بالاس وسوانزي سيتي على الترتيب.

وتشير التقارير إلى رغبة يونايتد القوية في التعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو.

ويريد يونايتد مبلغا قدره 75 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن خدمات لوكاكو اللاعب السابق لتشيلسي.

شاهد أبرز أهداف ومهارات هدف مانشستر يونايتد:

اقرأ أيضا:

مصر سادس إفريقيا في تصنيف فيفا

الخطيب يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي ولاعبيه بعد التتويج بالدوري

لاسارتي: الأفراح يجب أن تتوقف.. مواجهة الزمالك لا تقل أهمية عن المقاولون

تعرف على طريق الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في بطولتي إفريقيا

تعرف على الأقرب لقائمة الموسم الجديد وموقف لاعبي شمال إفريقيا

أرسنال وأستون فيلا مهتمان بخدمات الشناوي

موسى ديمبيلي مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

كرة يد - شباب مصر إلى نصف نهائي كأس العالم بفوز عصيب على النرويج 15 دقيقة | رياضات أخرى
مباراة القمة - حمادة صدقي لـ في الجول: اعتماد الأهلي على التشكيل الأساسي ضروري لإنهاء الموسم بقوة 23 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – أفيش يعلن ضم كهربا 44 دقيقة | الدوري المصري
نادر شوقي لـ في الجول: نريد استمرار خماسي الأهلي معنا في الجونة ساعة | الدوري المصري
كيف يفكر كهربا للخروج من الزمالك.. على طريقة الحضري مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
كرة يد - انتهت بالفيديو مونديال شباب اليد.. مصر (29) النرويج (27) الفراعنة إلى نصف النهائي ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 3 مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: منتخب مصر والزمالك ضمن الفرص المتاحة أمامه للعودة للتدريب 4 رئيس الزمالك: بعض اللاعبين لا يصلحون وهذا موقف الجهاز الفني.. والنحاس سيفوت لـ الأهلي

قد ينال إعجابك