خاص جيرالدو لـ في الجول: اللعب لـ الأهلي فخر.. سعيد بمساهمتي البسيطة في اللقب

الخميس، 25 يوليه 2019 - 13:12

كتب : حسام نور الدين

جيرالدو - الأهلي - سموحة

أعرب الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب الدوري.

ونال الأهلي لقب الدوري رقم 41 في تاريخه والرابع على التوالي بعد الفوز على المقاولون العرب يوم الأربعاء 3-1.

وقال جيرالدو الذي انضم إلى صفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من بريميرو دو أجوستو الأنجولي: "اللعب للأهلي فخر كبير، والحصول على أول بطولة كان رائعا للغاية".

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وأضاف لـFilGoal.com "سعيد لمساهمتي البسيطة في مشوار اللقب. جماهير الأهلي كانت رائعة في المدرجات".

وأتم صاحب الـ27 عاما "بالتأكيد أتمنى أن نتوج بالكثير من البطولات خلال الفترة المقبلة".

جيرالدو سجل 3 أهداف وصنع 6 خلال 17 مباراة مع الفريق الأحمر بمسابقة الدوري، كان أهمها هدفه القاتل في شباك سموحة بالثواني الأخيرة في الجولة 32.

ويلعب الأهلي مع الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري المصري يوم 28 يوليو المقبل على ملعب برج العرب.

الأهلي عانى من فارق النقاط الكبير في بداية المسابقة بسبب مؤجلاته ثم التعثر الذي أوصل الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر وقتها إلى 8 نقاط، ولكنه تدارك الفارق في النصف الثاني من الموسم الذي شهد انطلاقة قوية.

وخاض الأهلي في النصف الثاني من الموسم 21 مباراة في الدوري حقق خلالها الفوز في 17 مباراة وتعادل مرتين وخسر مثلهما.

ليواصل الأهلي تقدمه تدريجيا في جدول الترتيب إلى أن وصل للقمة وحافظ عليها حتى حسم اللقب لصالحه بعد منافسة قوية مع الزمالك وبيراميدز.

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