خاص الإسماعيلي لـ في الجول: نحتاج 5 أو 6 صفقات من أصحاب الخبرة للعودة إلى مستوانا

الخميس، 25 يوليه 2019 - 11:27

كتب : ياسر الشريف

الزمالك - الإسماعيلي

يرى صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي أن فريقه بحاجة إلى 5 أو 6 صفقات في الموسم الجديد من أجل العودة إلى مستواه، مشيرا في الوقت ذاته "لم نلعب لمصلحة غيرنا".

وسقط الدراويش أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم الأربعاء ورغم ذلك توج الأهلي بلقب الدوري رقم 41 بعد انتصاره على المقاولون العرب بنفس النتيجة.

وقال المنياوي لـFilGoal.com: "الإسماعيلي أبدا لم ولن يلعب إلا لمصلحة نفسه لأنه ناد كبير. لم نلعب لمصلحة غيرنا".

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وأضاف "الإسماعيلي لم يظهر خلال الموسم الحالي بالشكل الذي يتناسب مع اسمه مما سببّ الحزن لعشاقه".

المنياوي أشار "الفريق يحتاج لخمس أو ست صفقات من أصحاب الخبرة من أجل أن يعود إلى طبيعته وما تنتظره منه جماهيره".

وأنهى "إدارة النادي تعلم احتياجات الفريق ولهذا مازالت تبحث عن الأفضل وفي طريقها لحسم الصفقات المناسبة".

الإسماعيلي أنهى مسابقة الدوري في المركز السابع برصيد 43 نقطة، ليتراجع 5 مراكز عن الموسم السابق الذي أنهاه في المركز الثاني.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 41 له في التاريخ والرابع على التوالي قبل جولة واحدة من انتهاء المسابقة.

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