جوزيه: خلال 20 عاما من تواجدي في مصر الطبيعي أن يفوز الأهلي بالدوري.. والعكس استثناء

يرى مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي أن تتويج الأحمر بلقب الدوري للمرة 41 غدا الأربعاء حال فوزه على المقاولون العرب، أمرا طبيعيا.

ويلعب الأهلي أمام المقاولون العرب في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب، ويحتاج الفريق الأحمر للثلاث نقاط لحسم لقب الدوري للمرة 41 في تاريخه.

وفي اتصال هاتفي مع مانويل جوزيه في برنامج أون سبورت، سأله الإعلامي أحمد شوبير عن إمكانية تتويج الأهلي باللقب حال الفوز على المقاولون بعد العودة من مراكز متأخرة.

وأجاب جوزيه قائلا: "على ما أتذكر منذ قدومي إلى مصر منذ 20 عاما، وإن أخطأت صححوا لي، أن الطبيعي هو فوز الأهلي بالدوري".

وأضاف جوزيه "ما يحدث عكس ذلك فهو الاستثناء، علينا أن نتذكر أن الزمالك استمر 11 عاما دون أن يفوز بلقب الدوري".

وقاد مانويل جوزيه الأهلي في ثلاث ولايات، البداية كانت في صيف 2001 حتى مايو 2022، ثم من يناير 2004 وحتى مايو 2009.

وعاد جوزيه مرة أخرى إلى الأهلي في يناير 2011 وحتى مايو 2012.

وحقق جوزيه مع الأهلي لقب الدوري 6 مرات ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات ولقب كأس مصر مرتين.

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