غالي: لم أتفاوض مع لاعبي الأهلي.. اكتفيت بترشيحهم للجونة ونرغب في استمرارهم

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 00:42

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - أكرم توفيق - الجونة - الصورة من الصفحة الرسمية لـ الجونة

حدد حسام غالي مدير الكرة بالجونة دوره في استعارة خمسة لاعبين من الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.

وصرح غالي خلال استضافته بقناة أون سبورت "لم أتفاوض مع لاعبي الأهلي، بل حددت الخيارات للجهاز الفني ثم اجتمعت مع اللاعبين وتحدثت معهم".

وأضاف "لا أعرف هل وافقت إدارة الأهلي على إعارتهم بسبب تواجدي في إدارة الجونة أم لا، من الممكن أن يكون تواجدي ساعد نسبيا، لم أشعر بذلك مباشرة لأنني لم أتواجد في المفاوضات، لأن نادر شوقي هو من أدارها".

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وأشار إلى أن "اللاعبون الخمسة المعارون من الأهلي يعرفونني وتدربوا معي ووثقوا بي لذا رحبوا بالانضمام للجونة، لم أستغرق وقتا طويلا في التحدث إليهم".

وأكد مدير الكرة بنادي الجونة "هناك مفاوضات جارية مع الأهلي لتمديد إعارة اللاعبين الخمسة للموسم القادم".

وعن المباراة الأخيرة التي انتهت بالتعادل 2-2 بين الزمالك والجونة "لا ينفع أن نطالب لاعبينا بشيء غير الفوز مستحيل أطالب اللاعبين بالتساهل، لقد تربيت في الأهلي على الجدية والسعي للمكسب، مستحيل أتخاذل".

واختتم تصريحاته في هذا الشأن "لم أشك 1 في المليون أن الجونة سيهبط رغم تقارب مستوى الأندية هذا الموسم، نبهت على اللاعبين بضرورة الثقة في زملائهم ولابد أن يتركوا بصمة لأنفسهم وأنهم ليسوا أقل من باقي فرق الدوري".

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