خاص مؤمن زكريا لـ في الجول: كنت أتمنى المشاركة في القمة لممارسة هوايتي المفضلة أمام الزمالك

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 00:23

كتب : بسام أبوبكر

مؤمن زكريا ضد الزمالك

كشف مؤمن زكريا لاعب الأهلي عن شعوره بالحزن لعدم المشاركة مع فريقه في أخر مباراتين في الدوري المصري أمام المقاولون العرب والزمالك.

وقال مؤمن زكريا لـFilGoal.com: "كنت أتمنى التواجد مع الأهلي في مباراتي المقاولون والزمالك والمشاركة مع الفريق".

وأضاف "ولكن اللوائح تمنعني من المشاركة بسبب خروجي للإعارة في يناير الماضي وعدم قيدي مع الأهلي".

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وأكد مؤمن "حزين للغاية بسبب عدم مشاركتي في مباراتي تتويج الأهلي بالدوري خاصة لقاء القمة وكما تقول الجماهير دائما أن حظي يكون جيدا أمام الزمالك وأسجل الأهداف في شباكهم".

وأتم مؤمن تصريحاته "ولكن عدم قيدي في قائمة الأهلي سيحرمني من ممارسة هوايتي المفضلة في مباريات القمة".

وكان مؤمن زكريا خرج للإعارة في يناير الماضي من الأهلي لصفوف أحد السعودي لكن الصفقة لم تتم وفسخ تعاقده بعد عدة أسابيع.

ولم يلتحق مؤمن زكريا بمعسكر الأهلي في برج العرب استعدادا لمواجهتي المقاولون والزمالك.

ومنذ انضمام مؤمن زكريا للأهلي مطلع عام 2015 سجل 5 أهداف في شباك الزمالك بواقع 4 في الدوري وهدف في السوبر.

ويلعب الأهلي ضد المقاولون مساء اليوم الأربعاء، ثم يواجه الزمالك يوم الأحد المقبل في ختام الدوري.

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