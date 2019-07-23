خاص الأهلي معلقا لـ في الجول على صورة متداولة للتعاقد مع أفشة: لا تخصنا

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 14:31

كتب : أحمد الخولي

أفشة مع بيراميدز أمام الجونة

نفى الأهلي أن تكون الصورة المتداولة لمحمد مجدي "أفشة"، والتي يقول أشخاص إنها خاصة بجلسة تعاقد اللاعب مع النادي، تخص أحدا ينتمي للقلعة الحمراء.

محمد مجدي أفشة

النادي : بيراميدز

الأهلي

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي لـFilGoal.com:"مندهش من تلك الصورة. لا علاقة لها بنا تماما".

وواصل "لا يوجد أي شخص في الصورة ينتمي لإدارة التعاقدات. لن نتعاقد مع لاعب إلا بعد الاتفاق مع ناديه".

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وكتبت تقارير، مستخدمة تلك الصورة، إن الأهلي تعاقد فعلا مع أفشة لاعب بيراميدز.

وكشف لـFilGoal.com مصدر مقرب من أفشة أن اللاعب السابق لإنبي يرغب في ارتداء القميص الأحمر للأهلي. (التفاصيل)

وانضم أفشة إلى بيراميدز قادما من إنبي في 2018.

وشارك أفشة مع بيراميدز في 25 مباراة وسجل ستة أهداف.

أفشة الأهلي بيراميدز

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