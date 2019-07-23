طبيب الأهلي: رمضان والشيخ ووحيد جاهزون للمشاركة بعد تعافيهم من الإصابة

قال خالد محمود طبيب الأهلي إن ثلاثي الفريق الأول، رمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد، أصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات بعد تماثله للشفاء ومشاركته في مران يوم الاثنين.

وصرح محمود للصحفيين :"اللاعبون الثلاثة جاهزون من الناحية الطبية، ولم يصدر منهم أي شكوى عقب نهاية المران".

وتعرض رمضان صبحي ومحمود وحيد للإصابة في العضلة الضامة، فيما اشتكى الشيخ من كدمة في إصبع القدم، وانتظم الثلاثي في مران الفريق الجماعي مساء الإثنين.

ويخضع عمار حمدي لاعب وسط الفريق لفحص طبي قبل انطلاق المران المقرر له الرابعة عصر يوم الثلاثاء على ملعب التتش، لتحديد إمكانية مشاركته في المران الجماعي من عدمه.

وتعرض حمدي لكدمة في وجه القدم خلال تدريبات الفريق مساء الإثنين، ومشاركته في مران الثلاثاء تتوقف على زوال الورم الموجود في قدمه.

وانتظم عمار حمدي في تدريبات الأهلي بعد انتهاء إعارته للاتحاد السكندري.

ويلقي مارتن لاسارتي مدرب الأهلي محاضرة على لاعبيه بالفيديو مساء الثلاثاء للحديث بشكل عملي قبل مواجهة المقاولون العرب في الدوري.

ويشاهد الفريق خلال المحاضرة ملخصا لمواجهات المقاولون ويقوم خلالها المدرب بشرح بعض الأمور الفنية والتكليفات الخاصة ببعض اللاعبين والتأكيد على النواحي الخططية التي سيتم التعرض لها خلال المحاضرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن مؤجلات موسم 2018-2019 من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء على ملعب برج العرب في الإسكندرية، وفوز الأهلي يعني تتويجه بلقب الدوري.

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