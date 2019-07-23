أحمد ياسر ريان يعتذر لجمهور الزمالك

اعتذر أحمد ياسر ريان، لاعب الأهلي المنتهية للتو إعارته للجونة، لجمهور الزمالك بعد شجاره مع محمود علاء لاعب الأخير يوم الأحد في مباراة قوية انتهت بنتيجة 2-2 بين الجونة والزمالك.

وقال ريان عبر حسابه في تويتر:"أعتذر لجمهور الكرة المصرية وجمهور نادي الزمالك وأؤكد أن الأمر لا يتعدى كونه حماس وعصبية ملعب".

وفور تسجيل ريان لهدف الجونة الأول نشب شجار بين لاعبي الناديين في مباراة كان الزمالك يحتاج للفوز بها لتعزيز حظوظه في الفوز بلقب الدوري.

اعتذر لجمهور الكورة المصرية وجمهور نادى الزمالك واؤكد ان الامر لا يتعدى كونه حماس ونرفزة ملعب — Ahmed Yasser Rayyan (@AhmedYRayyan) July 23, 2019

وصرح ريان، نجل ياسر ريان نجم الأهلي ومصر السابق، عقب المباراة أنه لم يقصد الدخول في شجار مع لاعبي الزمالك. (التفاصيل)

ولعب ريان (21 عاما) معارا للجونة منذ يناير الماضي. وقدم أداء طيبا بتسجيله لسبعة أهداف في 13 مباراة شارك بها في الدوري المصري الممتاز.

وتسفر الأيام المقبلة عن مصير ريان مع الأهلي، هل يستمر أم يرحل إلى فريق آخر.

ويمتد عقد ريان مع الأهلي إلى 2022.































































































































































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