رئيس ليل: بيبي لديه عروض من أندية كبيرة ويقترب من الرحيل

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 11:20

كتب : FilGoal

نيكولاس بيبي

قال جيرارد لوبيز رئيس نادي ليل إن نيكولاس بيبي جناح فريقه يقترب من الرحيل خلال السوق الصيفية الجارية، وذلك في تصريحات لجريدة "لا فو دو نورد" الفرنسية.

وصرح رئيس النادي الفرنسي قائلا: "فيما يخص القادمون والراحلون، إن رحل لاعب فسنذهب لضم ما نحتاجه".

وأضاف "بالنسبة لنيكولاس بيبي، فالصفقة على وشك الانتهاء، كان من الممكن أن يرحل خلال الصيف الماضي".

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وواصل "هناك عروض كبيرة للغاية وأندية كبيرة ترغب في ضمه، لذا سيرحل".

وأكمل "بعيدا عن ذلك، لا يمكنك أن تعرف أبدا ما سيحدث في كرة القدم".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت مانشستر يونايتد بضم اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة بمبلغ 70 مليون جنيه إسترليني.

وانضم صاحب الـ24 عاما إلى ليل قادما من أنجيه في صيف 2017 بمبلغ 10 ملايين يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

الجناح الإيفواري شارك خلال الموسم الماضي في 41 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 23 هدفا وصنع 12 آخرين.

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