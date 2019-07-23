رئيس ليل: بيبي لديه عروض من أندية كبيرة ويقترب من الرحيل

قال جيرارد لوبيز رئيس نادي ليل إن نيكولاس بيبي جناح فريقه يقترب من الرحيل خلال السوق الصيفية الجارية، وذلك في تصريحات لجريدة "لا فو دو نورد" الفرنسية.

نيكولاس بيبي النادي : ليل ليل

وصرح رئيس النادي الفرنسي قائلا: "فيما يخص القادمون والراحلون، إن رحل لاعب فسنذهب لضم ما نحتاجه".

وأضاف "بالنسبة لنيكولاس بيبي، فالصفقة على وشك الانتهاء، كان من الممكن أن يرحل خلال الصيف الماضي".

وواصل "هناك عروض كبيرة للغاية وأندية كبيرة ترغب في ضمه، لذا سيرحل".

وأكمل "بعيدا عن ذلك، لا يمكنك أن تعرف أبدا ما سيحدث في كرة القدم".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت مانشستر يونايتد بضم اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة بمبلغ 70 مليون جنيه إسترليني.

وانضم صاحب الـ24 عاما إلى ليل قادما من أنجيه في صيف 2017 بمبلغ 10 ملايين يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

الجناح الإيفواري شارك خلال الموسم الماضي في 41 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 23 هدفا وصنع 12 آخرين.

اقرأ أيضا:

رئيس الزمالك: لم أعقد أي جلسة مع البدري حتى الآن.. ولا أخاف التعاقد معه

رسميا - بيراميدز يعلن التعاقد مع إسلام عيسى قادما من المصري

رئيس إنبي لـ في الجول: الزمالك طلب التعاقد مع أسامة جلال وزيزو.. وهذا موقفنا

أحمد حسن: سأحدد موقفي مع بيراميدز خلال الأيام المقبلة

بعد 29 عاما.. فالفيردي يعود إلى الأرض التي أخرجته من برشلونة