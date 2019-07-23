ميلنر عن هزائم فترة الإعداد: لا يوجد ما يستدعي القلق بشأنه

لا يقلق جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول بشأن الهزائم التي تلقاها الريدز في فترة الإعداد للموسم الجديد، قبل أكثر من أسبوعين على انطلاق الموسم.

وتلقى ليفربول خسارتين وديتين على يد بروسيا دورتموند وإشبيلية في جولة الإعداد بالولايات المتحدة بدون نجوم الفريق الذين غابوا بسبب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية وكوبا أمريكا هذا الصيف.

قال ميلنر في تصريحات لموقع ناديه: "أحيانًا تكون الهزيمة أمرًا مفيدًا. عندما تفوز بدوري أبطال أوروبا وتنهي الموسم برصيد 97 نقطة في الدوري، يصبح من السهل على بعض اللاعبين التراخي بعض الشئ".

وأوضح "أنا لا أقول أن هذا هو الوضع الحالي، فهناك تغييرات كبيرة في الفريق، والعديد من اللاعبين الشباب يشاركون مع الفريق الأول للمرة الأولى، وبالطبع سيتطلب تكيفهم مع اللعب في هذا المستوى بعض الوقت".

وأضاف ميلنر "لقد تعرضنا لهزيمتين متتاليتين، وإن كان ذلك هو ما سيعيدنا إلى الطريق الصحيح، فليكن ونحن نتقبل الأمر. يجب أن نستغل الموقف ونعمل بجد أكتر في الفترة المقبلة".

وواصل "نحن نعلم أن الرهان سيكون قويًا في الموسم القادم، ولكننا لازلنا في البداية ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنه. المهم الآن أن نستغل هذا التراجع ونتأكد من أنه يعطينا دفعة للأمام وليس العكس".

وأتم "نحن نخوض مباريات قوية في ظروف صعبة، ولكنني متأكد أننا سنجني ثمار ذلك مع بداية الموسم. اللعب مع فرق قوية في أيام قليلة والسفر بين المدن المختلفة سيفيدنا كثيرًا على الصعيد البدني عندما يكون علينا خوض مباراة كل أسبوع في بداية الموسم".

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