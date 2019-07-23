ريبيري يشكر أهل مصر: أراكم قريبا

وجه فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونيخ السابق رسالة للشعب المصري عقب الرحيل بعدما قضى عدة أيام.

وحضر ريبيري الفرنسي من أصول جزائرية مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية بمصر بين الجزائر والسنغال يوم الجمعة الماضي.

وقال ريبيري عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "شكرا لأهل مصر على الاستقبال الرائع، لقد قضيت وقتاً ممتعاً".

وأضاف "لقد استمتعت بزيارة المتحف مع عائلتي، وحظيت بفرصة زيارة أول عجائب الدنيا السبع".

وأتم رسالته "كانت رحلة لن تنسى، أراكم قريبا إن شاء الله‬".

يذكر أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا أسهب في التغني بمصر والمصريين بعدما قضى عدة أيام في مدينة الغردقة لدعم السياحة المصرية.

راموس حضر إلى مصر قبل أسابيع وقضى 5 أيام في مدينة الغردقة.

وقال راموس عبر حسابه الشخصي على إنستجرام بعدها: "إنها واحدة من أفضل الرحلات على الإطلاق".

وأضاف "الآن علمت لماذا يتحدث الجميع عن مصر وشعبها".

وأتم راموس "ستسكن مصر دائما من قلبي. لقد كانت تجربة لا تصدق".

وشهد استقبال راموس في الغردقة احتفالا بسيطا من العاملين بالفندق إذ تم عزف نشيد العاشرة لريال مدريد، فهو بطل اللقب العاشر الذي حققه الملكي في دوري أبطال أوروبا

وشهد الصيف الماضي حضور كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد للفندق نفسه.

النجم الإسباني خرج من الموسم المنصرم بلا بطولات، بعدما خسر ريال مدريد كل المسابقات التي دخلها باستثناء كأس العالم للأندية.

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