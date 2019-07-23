أحمد حمدي: الأهلي رفض بيعي لأودينيزي بـ1.2 مليون يورو.. وانتمائي يبعدني عن الزمالك

استعاد أحمد حمدي لاعب الجونة المعار من الأهلي ذكريات تعثر مفاوضات انتقاله إلى صفوف أودينيزي الإيطالي قبل عامين.

وقال حمدي خلال استضافته ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد " حسام البدري في البداية كان يرفض رحيلي، لكن المفاوضات استمرت، ورفض النادي عرضا بقيمة 1.2 مليون يورو، وذلك قبل 4 أيام فقط من إغلاق باب القيد، حينها أبلغني مدير التعاقدات عصام سراج بإغلاق الملف وطالبني بالتركيز مع الفريق".

وأشار "أي لاعب شاب يتطلع للاحتراف الأوروبي، أحلم باللعب بصفوف برشلونة".

وأضاف "علاقتي كانت جيدة بحسام البدري، لم أفتعل أي مشاكل ولكن واجهني سوء حظ شديد بسبب الإصابات وإبعادي لأسباب فنية، وقتها نصحني المدرب المساعد سيد معوض بالبحث عن فرصة للمشاركة أساسيا بالانتقال إلى أي فريق آخر على سبيل الإعارة".

وحول تشبيهه بعبد الله السعيد وأنه بديله، رد اللاعب الشاب "لست مقتنعا بهذه المقولة، لا أرى أي لاعب يشبه الآخر، من بديل أبوتريكة على سبيل المثال؟ لكل لاعب مميزاته وعيوبه وبصمته مع الفريق تحددها خطة اللعب وتعليمات المدير الفني".

وبسؤاله عن إمكانية الانتقال إلى الزمالك، شدد أحمد حمدي "لقد رفضت فكرة الإعارة في البداية بسبب عائلتي التي لم تتخيلني بقميص ناد آخر، تربيت في الأهلي وقضيت بين صفوفه 13 سنة، لذا انتمائي للأهلي".

وعن لقاء الجونة والزمالك، قال أحمد حمدي "كل ما كان يهمنا أن نقدم أداء قويا، لا نسعى لخدمة أحد، فانتمائي للأهلي بداخلي، ولكنني تعلمت من الأهلي أيضا الإخلاص للمكان الذي أعمل به وأتقاضى منه راتبي نهاية الشهر، بينما أدى لاعبو الزمالك اللقاء تحت ضغط شديد لتأخره في الترتيب عن الأهلي وسعيه للمنافسة على اللقب، كما أن المباراة ترقبها الكثيرون لأنها الأولى بعد فترة توقف طويلة بسبب كأس الأمم الإفريقية".

واستطرد "لقد استفدت من تجربة الجونة كثيرا، راضون عن الأداء حيث لم يحالفنا الحظ في عدة مباريات، إلا أننا كنا ندا قويا للأندية الكبيرة، لقد تفوقنا على بيراميدز والمصري وتعادلنا مع الزمالك بينما فاز علينا الأهلي بصعوبة".

وأردف "لقد ترسخت بداخلنا عقلية الفوز، وأنه من غير المقبول أن نخسر على ملعبنا، والجونة لا يعد فريقا ثانيا للأهلي بل إن ناشئي الأهلي متواجدون في الأندية الأخرى، لأن الكل يبحث عن فرصة للمشاركة ليكون جاهزا لبطولة أمم إفريقيا في نوفمبر المقبل والتي ستكون مؤهلة للأولمبياد".

وأتم تصريحاته "بالطبع أتمنى العودة للأهلي والمشاركة أساسيا مع الفريق، لكن لم يتحدث معي أحد بعد انتهاء إعارتي للجونة ولم يتم إبلاغي بموعد الانتظام في التدريبات، وأنتظر قرار النادي وأحترمه، ولا أمانع في إعارتي مجددا".

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