لينثر سحره في الأندلس.. رسميا – فقير يرتدي قميص بيتيس لـ 5 مواسم

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 01:02

كتب : محمد يسري

نبيل فقير - ريال بيتيس

فاصل جديد من السحر سيقدمه نبيل فقير في بقعة جديدة في أوروبا، بعدما أمتع وأبدع في ليون، جاء الدور لابتكار ألعاب جديدة في الأندلس.

نبيل فقير

النادي : أولمبيك ليون

ريال بيتيس

نبيل فقير انضم رسميا إلى فريق ريال بيتيس قادما من ليون الفرنسي حسبما أعلن النادي الإسباني.

وسيستمر عقد صانع الألعاب الفرنسية مع ريال بيتيس حتى عام 2023، ولم يعلن الفريق الإسباني سعر الصفقة إلا أنها تقدر بـ 20 مليون يورو + 10 ملايين كإضافات بحسب التقارير الإسبانية.

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انتقال فقير إلى بيتيس يأتي بعد نصيحة من إريك أبيدال نجم برشلونة وليون السابق.

نصيحة أبيدال تأتي لأن اللعب لـ بيتيس "سيكون خطوة للعب لـ برشلونة مستقبلا" بحسب ما ذاع راديو مونتي كارلو الفرنسي.

وشارك فقير في 193 مع ليون في كل المسابقات سجل خلالها 69 هدفا وصنع 46.

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