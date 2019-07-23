حُسم مصير إسلام عيسى ووضع اللاعب رسميا حدا لمسيرته مع المصري، لينتقل إلى بيراميدز في مغامرة جديدة، فما هي تفاصيل الصفقة المادية؟

FilGoal.com علم عبر مصدر داخل النادي المصري، أن إسلام عيسى انتقل إلى بيراميدز "مقابل 40 مليون جنيه، دون أي صفقات تبادلية بين الطرفين".

وأضاف المصدر أن "بند في العقد ينص على تحصل المصري على نسبة 20% من إعادة بيع إسلام عيسى لأي نادٍ آخر مستقبلا".

وكان بيراميدز قد أعلن ضم إسلام عيسى بعد مفاوضات قادها ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.

وصرّح أحمد حسن المشرف على الكرة في نادي بيراميدز عبر برنامج "الماتش" على صدى البلد، أن "إسلام عيسى لاعب مفيد، وسيعوض رحيل البرازيلي كينو".

وكان إسلام عيسى قد انتقل من النصر إلى المصري مقابل 10 مليون جنيه في سوق الانتقالات الشتوية لموسم 2017\2018، ليكون أغلى صفقة في تاريخ النادي البورسعيدي.

وشارك إسلام عيسى مع المصري في 29 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

الصفقة هي الثانية لـ بيراميدز هذا الصيف، بعد استقدام المهاجم الدولي أحمد علي من المقاولون العرب.

بيراميدز يحتل المركز الثاني في الدوري المصري لموسم 2018\2919 حتى اللحظة برصيد 70، في خوض الزمالك (69 نقطة) لمباراتيه المتبقيتين، ومن المنتظر مشاركته في المسابقات الإفريقية الموسم المقبل.

كما يسعى بيراميدز للمنافسة على مسابقة كأس مصر التي وصل فيها لدور الـ16، وتنتظره فيها مباراة قوية أمام الأهلي.

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