رئيس المقاولون: كيف ينظر البدري في وجهي بعدما سرقني؟

هاجم محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أحمد علي مهاجم الفريق السابق ومسؤولي ناديه الجديد بيراميدز.

وصرح صلاح عبر قناة نايل سبورت: "التعامل بين الأندية لا بد أن يكون مبنيا على الاحترام وليس تحريض اللاعب على رمي الشرط الجزائي لناديه القديم".

وأشار: "لقد لعب أحمد علي لعدة أندية، لكن بفضل المقاولون العرب بات هدافا للدوري وانضم لمنتخب مصر وزادت شعبيته".

وتساءل رئيس المقاولون موجها حديثه إلى أحمد علي: "لماذا تظلم النادي الذي لعبت له 3 مواسم، وتحرمه من الاستفادة المادية، ماذا ستخسر؟".

وواصل: "زميلك محمد فاروق رحل بشكل غاية في الاحترام بنفس الظروف بعد مفاوضات محترمة مع المستشار تركي آل الشيخ".

وانتقل محسن صلاح في هجومه إلى مسؤولي بيراميدز، قائلا: "لا أعرف كيف يتعامل معي حسام البدري وأحمد حسن مستقبلا"، وتساءل "بأي وجه سينظر البدري إلي بعدما سرقني؟!".

وأقر رئيس المقاولون في ختام تصريحاته: "نعم الشرط الجزائي في عقد أحمد علي كان قليلا ولكن ما حدث غير مقبول احتراما للأندية".

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