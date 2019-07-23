رئيس المقاولون: كيف ينظر البدري في وجهي بعدما سرقني؟
الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 00:25
كتب : FilGoal
هاجم محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أحمد علي مهاجم الفريق السابق ومسؤولي ناديه الجديد بيراميدز.
أحمد علي كامل
النادي : المقاولون العرب
وصرح صلاح عبر قناة نايل سبورت: "التعامل بين الأندية لا بد أن يكون مبنيا على الاحترام وليس تحريض اللاعب على رمي الشرط الجزائي لناديه القديم".
وأشار: "لقد لعب أحمد علي لعدة أندية، لكن بفضل المقاولون العرب بات هدافا للدوري وانضم لمنتخب مصر وزادت شعبيته".
وتساءل رئيس المقاولون موجها حديثه إلى أحمد علي: "لماذا تظلم النادي الذي لعبت له 3 مواسم، وتحرمه من الاستفادة المادية، ماذا ستخسر؟".
وواصل: "زميلك محمد فاروق رحل بشكل غاية في الاحترام بنفس الظروف بعد مفاوضات محترمة مع المستشار تركي آل الشيخ".
وانتقل محسن صلاح في هجومه إلى مسؤولي بيراميدز، قائلا: "لا أعرف كيف يتعامل معي حسام البدري وأحمد حسن مستقبلا"، وتساءل "بأي وجه سينظر البدري إلي بعدما سرقني؟!".
وأقر رئيس المقاولون في ختام تصريحاته: "نعم الشرط الجزائي في عقد أحمد علي كان قليلا ولكن ما حدث غير مقبول احتراما للأندية".
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