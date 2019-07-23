سعفان الصغير مخاطبا عواد: ماذا تغير بعد إصابة جنش؟ هذا ثالث خطأ لك مع الإسماعيلي

انتقد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، لاعبه محمد عواد الذي امتنع عن حضور تدريبات الفريق في الفترة الماضية.

وصرّح الصغير: "أتمنى أن يخرج عواد في التليفزيون ويقول الحقيقة، هو يعرف جيدا ما أخبرني به، قال لي إنه لن يقدر على اللعب مع اللاعبين المتواجدين في الإسماعيلي، وكأنه قادم من نادٍ كبير ونحن نلعب بمجموعة ناشئين!".

وأضاف في حديثه لـ أون سبورت: "لن تتمكن من الوقيعة بين الجماهير والجهاز الفني للإسماعيلي. لقد انتظمت في التدريبات صباحا ومساء لمدة 12 يوما، فماذا تغيّر بعد إصابة جنش؟".

وواصل: "أحبك وأحترمك، أنت ابني، لا تكرر ما فعلته منذ 5 سنوات، تريد الرحيل فارحل باحترام وأدب وذوق حتى نستقبلك جيدا في الإسماعيلي بأي وقت".

وأكمل: "هذه المرة الثالثة التي يخطئ فيها عواد بحق الإسماعيلي".

وأبدى ثقته في لاعبيه: "لدي حراس مرمى مميزين".

وكان عواد قد كتب عل حسابه عبر تويتر:

"حرصاً مني علي خروج صورة النادي أمام الجميع بصورة رائعة، أتمنى من مجلس الإدارة الموافقة علي العرض والسماح لى بخوض تجربة جديدة".

وأضاف "كل التوفيق للنادي العظيم وكل الشكر للجماهير وأتمنى عودة الفريق لمكانته الطبيعية".

حارس الإسماعيلي أكمل "أبلغت رغبتي للنادي وهي خوض تجربة جديدة وكان رد مدير الكرة أن أجلب عرضا".

وواصل "كان يوجد عرض من قبل بقيمة ٣ونص مليون دولار وأبلغت النادي بهذا العرض، ولم يقم أحدا بالرد عليه".

عواد أتبع "وبعد عدم الرد عليهم قرروا عدم التفاوض مرة أخرى مع الإسماعيلي، فحاولت التواصل مع المهندس إبراهيم –رئيس النادي-".

وأتم "الآن يوجد عرض جديد. وانقطاعي عن التدريب لأن الموسم الماضي لم ينته، وطلبت أكتر من مرة الحصول على إجازة وكان في نوع من التعنت معي، وإصرار على وجودي قبل بداية الموسم الجديد بأكثر من ٣ أشهر وعدم التعامل معي باحترافية".

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب قبل 20 يوما أن "مسؤولو الزمالك أتموا الاتفاق مع محمد عواد لارتداء قميص الفريق في الموسم المقبل".،

وأضاف المصدر "عواد لن يذهب لتدريبات الإسماعيلي مرة أخرى. الحارس مستاء من عدم الموافقة على أي عرض قُدم للنادي سواء داخل أو خارج مصر".

وأردف "لم يستطع عواد الوصول لإبراهيم عثمان رئيس النادي. عواد لن يفصح عن الأسباب التي لن يذهب بسببها للتدريبات، احتراما للنادي وجماهيره".

اقرأ أيضا:

رئيس الزمالك: لم أعقد أي جلسة مع البدري حتى الآن.. ولا أخاف التعاقد معه

رسميا - بيراميدز يعلن التعاقد مع إسلام عيسى قادما من المصري

رئيس إنبي لـ في الجول: الزمالك طلب التعاقد مع أسامة جلال وزيزو.. وهذا موقفنا

ميرور: كريستال بالاس رفض اقتراح أرسنال بإدراج النني في صفقة زاها

بعد 29 عاما.. فالفيردي يعود إلى الأرض التي أخرجته من برشلونة