ساري يُشيد بـ إيجواين ورونالدو.. ويكشف دوره في صفقات يوفنتوس

الأحد، 21 يوليه 2019 - 21:27

كتب : إسلام أحمد

ماوريسيو ساري

أشاد الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي بأداء الأرجنتيني جونزالو إيجواين في مباراة توتنام الودية والمزيد من العمل في سوق الانتقالات.

جونزالو إيجواين

النادي : يوفنتوس

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

يوفنتوس سقط في فخ الهزيمة أمام توتنام بالخسارة بنتيجة 3-2 بهدف قاتل من منتصف الملعب من الإنجليزي هاري كين في الدقيقة الأخيرة في كأس الأبطال الدولية.

ساري تحدث عن كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفا في المواجهة قائلا : "أنه أفضل لاعب في الفريق، ومن المهم أن يُترك حرا في الملعب، الشيء الإيجابي هو سلوك إيجواين وبدا جيدا في التدريبات".

وواصل ساري الإشادة بالأرجنتيني "لقد كان الأكثر نشاطا بين زملائه لأنه خاض مباريات هامة حتى اليوم الأخير من مايو الماضي مع تشيلسي، في حين أنهى لاعبو يوفنتوس الموسم مبكرا".

يوفنتوس ضم العديد من اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية، ساري تحدث عن ميركاتو السيدة العجوز "لا أريد أن أشغل نفسي بسوق الانتقالات لأنني أعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله ولأنني أراقب ذلك أقل من المسؤولين".

وأضاف "ربما هناك دوريات ولاعبين لا أعرفهم لذلك أترك المهمة للمسؤولين، لدينا العديد من اللاعبين في عدة مراكز، لكن حاليا لدي 7 لاعبين مصابين في تورينو و5 لم يعودوا من استراحة التوقفات الدولية".

وتابع "اعتقد أنني والمسؤولون سنعمل على سوق الانتقالات خاصة للقادمون ومن ثم الراحلين، لدينا عدد كبير حاليا لذلك لابد أن نفعل شبئا".

وقام رونالدو أثناء جلوسه على دكة البدلاء باصطحاب طفل صغير ليجلس بجانبه ليعلق مدرب تشيلسي السابق على الموقف قائلا "لقد رأيت الطفل في أرضية الملعب وأدركت أنه يريد التقاط صورة مع رونالدو، لم يكن الأمر اقتحاما للملعب، بالنسبة لي الأمر بمثابة مصدر للسعادة".

ويلتقي يوفنتوس الأربعاء المقبل 24-7 مع إنتر الإيطالي ثم في العاشر من أغسطس المقبل مع أتليتكو مدريد الإسباني وديا.

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