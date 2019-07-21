رسميا – الجونة يجدد عقود رباعي الفريق

أعلن مجلس إدارة نادي الجونة تجديد عقود محمد ناجي جدو ومحمد نادي وخالد صبحي والكاميروني جوناثان أنجويم رباعي الفريق.

وأكد مصدر لـ FilGoal.com أن عقود رباعي الفريق كانت ستنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف "الرباعي سوف يستمر مع الفريق في الموسم المقبل على أقل تقدير".

وأتم "مدة تجديد التعاقد بين النادي والرباعي لم تحسم بشكل كامل حتى الآن".

ونجا الجونة من الهبوط إلى الدرجة الثانية بعدما وصل إلى 37 نقطة جعلته يحتل المركز الـ15 بفارق نقطتين عن بتروجت.

ويمتلك الجونة فرصة تحسين مركزه حيث يتبقى له مباراة مع الزمالك.

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