الخطيب يشارك في اجتماع لجنة الأندية والمسابقات بالاتحاد الإفريقي

الأحد، 21 يوليه 2019 - 20:35

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

محمود الخطيب

شارك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في اجتماع لجنة الأندية والمسابقات بالاتحاد الإفريقي والتي عقدت اليوم الأحد بمقر الاتحاد بالقاهرة.

وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الخاصة بكل المسابقات في إفريقيا وكيفية تطويرها وتطوير اللوائح الخاصة بها.

كما تم مناقشة المقترحات الخاصة بقواعد تراخيص الأندية المحترفة والتي كان للأهلي تصورات كثيرة فيها لصالح كافة الأندية مما يسهم في الارتقاء بمستوى الكرة في إفريقيا.

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وحضر الاجتماع 15 من رؤساء الأندية والاتحادات الإفريقية وكان الأهلي هو النادي المصري الوحيد الذي شارك في هذا الاجتماع.

وحرص أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي والذي ترأس الاجتماع على الترحيب بالخطيب باعتباره أحد رموز وأساطير الكرة الإفريقية.

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