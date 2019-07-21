مران الأهلي – عودة إكرامي والاطمئنان على رمضان صبحي وإصابة الشيخ

الأحد، 21 يوليه 2019 - 20:05

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

أجرى النادي الأهلي مرانه اليومي استعدادا لمباراة المقاولون العرب في عودة مباريات الدوري المصري.

وعقد مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق محاضرة فنية على هامش المران مع اللاعبين لشرح بعض الجمل الفنية.

كما شهد المران فقرة تدريبات بدنية لرفع الحالة البدنية للاعبين.

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وظهر شريف إكرامي حارس مرمى الفريق في المران بعد عودته من ألمانيا، وواصل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي تميهدا لعودته للمشاركة في مباريات الفريق.

واطمئن الجهاز الفني على حالة رمضان صبحي الذي استمر في مواصلة تدريبات العلاج الطبيعي بعد شكواه من آلام في العضلة الضامة.

وغادر أحمد الشيخ مران الفريق بسبب شكواه من آلام في أحد أصابع القدم.

الأهلي يتصدر الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مباراتين مع المقاولون العرب والزمالك.

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