إيمري: أتحلى بالصبر في اختيار صفقات أرسنال.. قد نوقع مع 4 لاعبين

الأحد، 21 يوليه 2019 - 18:42

كتب : محرر في الجول

إيمري - أرسنال

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال عن إن فريقه قد يتعاقد مع 4 لاعبين في الصيف الحالي.

ولم يتعاقد أرسنال سوى مع البرازيلي جابريال مارتينلي جناح فريق إتوانو البرازيلي.

وقال إيمري: "أتحلى بالصبر في عملية اختيار (الصفقات) لأننا نريد أفضل الحلول، هناك عناصر غالية الثمن ونحن ننتظر كل الاحتمالات".

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وتابع "لا نريد أن نتعاقد مع لاعبين من الصف الثاني، لدينا لاعبون رائعون ولدينا لاعبون صغار جيدون كما أننا نرغب في تطوير بعض العناصر في تشكيل الفريق".

واستمر "أريد أن اتعاقد مع لاعب أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة إذا كانوا فعلا سيقومون بتطوير الفريق".

وعن طريقة اختيار الصفقات "لدينا قائمة بها العديد من الأسماء، أعمل سويا وبشكل يومي مع إدو (المدير الرياضي) وراؤول سانليهي .

وأشاد إيمري بإيدي نكيتياه لاعب الفريق الشاب "لعب بشكل جيد جدا في الموسم الماضي".

وأضاف "في ديسمبر الماضي كنا نفكر في إعارته أو لا إلى ألمانيا، لكننا قررنا استمراره للتدرب معنا والتطور مع الفريق".

وأتم "سوف يستمر معنا، وأفكاري هي إذا رأيناك تتطور كما ننتظر منك فسوف تحصل على فرصتك مع الفريق".

ودخل أرسنال في مفاوضات مع داني سيبايوس لاعب ريال مدريد وويليام صليبا مدافع سانت إتيان وويلفريد زاها نجم كريستال بالاس وكيران تيرني ظهير سيلتك.

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