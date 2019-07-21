تقارير: نابولي يدخل سباق الحصول على نبيل فقير.. و أبيدال ينصحه باللعب في إسبانيا

كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام بشكل رسمي إلى ريال بيتيس الإسباني، ولكن على ما يبدو فإن مصير نبيل فقير لم يتحدد حتى الآن.

صحيفة ليكيب الفرنسية كشفت دخول نادي نابولي الإيطالي في مفاوضات مع نادي ليون الفرنسي من أجل الجناح نبيل فقير.

دخول نابولي في سباق الحصول على نبيل فقير يأتي بسبب صعوبة إتمام صفقة جيمس رودريجيز من ريال مدريد، وفقا لـ ليكيب.

ولكن إيريك أبيدال مدير نادي برشلونة لا ينصح مواطنه بالانضمام للدوري الإيطالي

راديو مونتي كارلو الفرنسي أشار في تقرير حصري له إلى تواصل إيريك أبيدال مع نبيل فقير، ولكن ليس للانضمام إلى برشلونة بل لـ ريال بيتيس.

ونصح أبيدال، نبيل فقير باللعب في الدوري الإسباني والانضمام إلى ريال بيتيس وهو الأمر الذي قد يكون مفتاحا لانضمام اللاعب لـ برشلونة فيما بعد.

حتى الآن لم يقرر نبيل فقير مصيره، ولكن أمر استمراره في نادي ليون يبدو مستبعدا للغاية.

صاحب الـ 26 عاما ينتهي عقده مع ليون مع نهاية الموسم المقبل، وهو الأمر الذي يجعل الفريق الفرنسي يرغب في بيعه الآن للاستفادة المادية.

وشارك فقير في 39 مباراة الموسم الماضي مع ليون ونجح في تسجيل 12 هدفا وصناعة 9.

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